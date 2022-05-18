«Ну неужелі дєлать н**уй больше?». Очередная фраза Поворознюка разлетелась в TikTok и стала новым трендом

18 мая, 19:45
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Жизненно даже для собачек (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Жизненно даже для собачек (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк, более известный по фразе «Вова, е**ш их», создал очередной тренд среди молодежи в TikTok. В этот раз пользователи взяли слова «ну неужели делать н**уй больше?» и подставили во все возможные ситуации. НВ собрало самые смешные видео.

Слишком мило, чтобы пропустить.

@lizavetka_1731 #німецькавівчарка #вівчарка #україна🇺🇦 #українапонадусе #моядівчинка #любов❤️ #моїдівчата #мійпес #моїсобачки #собачки #овчарка #немецкаяовчарка #смешныеживотные #собакадругчеловека #питомцы #любовь❤ #ямать #лабрадор #лабрадоры #булочка ♬ оригинальный звук - 🕊

Ну, а когда еще это делать?

@yarik_voloshin

♬ оригинальный звук - 🕊

Война войной, но картошку надо сажать по расписанию.

@mira.yagidka

що ви, на город ходите?😀

♬ оригинальный звук - 🕊

Бедные студенты.

@mira.yagidka

НАМ СТІЛЬКИ ПОЗАДАВАЛИ НА ІСПИТИ!!!

♬ оригинальный звук - 🕊

И интроверты.

@d4v1d.off Inst:d4vid.off 💙 #d4v1doff #гумор ♬ оригинальный звук - 🕊

Чтобы лучше видеть красоту Украины за окном.

Видео дня
@lerkarud #войнавкраїні#гуморукраїнською#хочуврек#путінхуйло🔴⚫🇺🇦#славаукраїні#київ#українськийтікток ♬ оригинальный звук - 🕊

Родители, ожидающие от тебя внуков – это самая стабильная единица твоей жизни.

@pilot123790 #рекомендации#🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛#🤣 ♬ оригинальный звук - 🕊

Это должно быть здесь.

@aalleenaaaa

♬ оригинальный звук - 🕊

«Слава Украине! Героям Слава! Украина превыше всего. Украина превыше всего, с**а!» – полный текст нового тренда в TikTok. Подойдет для любого спора в комментариях, для общения со знакомыми с РФ и просто для будничных дел. НВ собрало актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды ФК Ингулец TikTok

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