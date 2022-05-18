«Ну неужелі дєлать н**уй больше?». Очередная фраза Поворознюка разлетелась в TikTok и стала новым трендом 18 мая, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Жизненно даже для собачек (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк, более известный по фразе «Вова, е**ш их», создал очередной тренд среди молодежи в TikTok. В этот раз пользователи взяли слова «ну неужели делать н**уй больше?» и подставили во все возможные ситуации. НВ собрало самые смешные видео.

Слишком мило, чтобы пропустить.

Ну, а когда еще это делать?

Война войной, но картошку надо сажать по расписанию.

Бедные студенты.

И интроверты.

Чтобы лучше видеть красоту Украины за окном.

Видео дня

Родители, ожидающие от тебя внуков – это самая стабильная единица твоей жизни.

Это должно быть здесь.

«Слава Украине! Героям Слава! Украина превыше всего. Украина превыше всего, с**а!» – полный текст нового тренда в TikTok. Подойдет для любого спора в комментариях, для общения со знакомыми с РФ и просто для будничных дел. НВ собрало актуальные видео.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.