Довоенная безмятежность стала новым трендом в TikTok. Осторожно, мощный прилив ностальгии — видео 3 февраля, 16:43 Украинцы тоскуют по довоенным радостям жизни (Фото:Коллаж NV)

Пользователи TikTok запустили новый тренд, возвращающий их к безмятежности довоенных времен.

Его триггером стали звуки природы, напоминающие о беззаботных днях и отдыхе на свежем воздухе.

Под завирусившуюся в соцсети запись пения птиц украинцы вспоминают о каникулах в селе, тепле, рыбалке, шашлыках во дворе и других маленьких радостях жизни, которых сейчас всем так не хватает.

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