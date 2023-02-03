Довоенная безмятежность стала новым трендом в TikTok. Осторожно, мощный прилив ностальгии — видео

3 февраля, 16:43
Поделиться:
Украинцы тоскуют по довоенным радостям жизни (Фото:Коллаж NV)

Украинцы тоскуют по довоенным радостям жизни (Фото:Коллаж NV)

Пользователи TikTok запустили новый тренд, возвращающий их к безмятежности довоенных времен.

Читайте также:
«Прилеты будешь фотографировать?». В TikTok завирусилась бесстрашная реакция жительницы Бахмута на обстрелы РФ

Его триггером стали звуки природы, напоминающие о беззаботных днях и отдыхе на свежем воздухе.

Под завирусившуюся в соцсети запись пения птиц украинцы вспоминают о каникулах в селе, тепле, рыбалке, шашлыках во дворе и других маленьких радостях жизни, которых сейчас всем так не хватает.

Видео дня

@piscesescapistandlady чувсвуете напряжение? #цікток #беларусь #fyp ♬ я пою - кефир
@icyce_ пам’ятаєте? #українськийтікток #село #мозаїки #модернізм #кінцева #mosaics #ukrainiansovietmosaics ♬ я пою - кефир
@fromkyivwithlove

Просто відчуйте ✨

♬ я пою - кефир
@ktzltv запах спокою #літо ♬ я пою - кефир
@jylia_adam0804

♬ я пою - кефир
@lizavirch @Ольга ♬ я пою - кефир
@baby_zakarpat #закарпаття #закарпаттяпойме #есезакарпаттядєтка #мукачево❤ ♬ я пою - кефир
@iulivna_b

💔

♬ я пою - кефир
@__ombretta_ #укртікток🇺🇦 #підтримайукраїнське #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ я пою - кефир
@polskayam8

♬ я пою - кефир
@huiissska вас тоже этот звук переносит на три года назад? 🥺 #одесса#лето#весна ♬ я пою - кефир
@drobotenko_agro #україна🇺🇦 #одеса #agro #агро ##сільськежиття##агроном##агробізнес##мтз##lida1300##комбайнери ♬ я пою - кефир
@annaavramenko69 #літо #село #ріднийкрай #люблюсело ♬ я пою - кефир
@yusyakucherenko #каланчакцеукраїна #дім ♬ я пою - кефир
@bbbabyalish

Čas který už navrátíš 🥹❤️‍🩹

♬ я пою - кефир
@_ireeena звук моїх найкращих часів⏱️🫶🏼 #мійдім ♬ я пою - кефир
@iryna_vitalievna Літо🥹#україна🇺🇦 #східсонця #ранок ♬ я пою - кефир
@guzenko_1 Ці спогади💔#літовселі ♬ я пою - кефир
@kristina_4747

🤤

♬ я пою - кефир
@quo84vadis Відчуй🥰#україна🇺🇦 #карпати#весна #скоро ♬ я пою - кефир
@anastasiialynas #літо #дитинствовукраїні #дитинство ♬ я пою - кефир
@tovkun.liudmyla Весняний ранок,попереду канікули та літо😌а що вам нагадують такі кадри? #рек #українськийтікток #перемога #село ♬ я пою - кефир
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Тренд TikTok Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X