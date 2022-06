«Це рускі вам поламали?». В TikTok украинцы обсуждают, какие планы им разрушили оккупанты 10 июня, 21:18 Цей матеріал також доступний українською «Руски» многое поломали (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

У украинцев появился новый тренд в TikTok, где они обсуждают свои планы, разрушенные войной с Россией. Звук «Это русские вам поломали? Ну, а кто? Я?» распространяется в приложении, а НВ собрало самые интересные видео.

Да, все запланированное на весну и лето «русские поломали».

Оставьте правильное питание на мирное время.

Зато теперь всегда есть виноватый.

Психологи скоро будут купаться в золоте.

Видео дня

Не забывайте заботиться о здоровье.

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck ( Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрало видео.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.