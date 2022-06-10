«Це рускі вам поламали?». В TikTok украинцы обсуждают, какие планы им разрушили оккупанты

10 июня, 21:18
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«Руски» многое поломали (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Руски» многое поломали (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

У украинцев появился новый тренд в TikTok, где они обсуждают свои планы, разрушенные войной с Россией. Звук «Это русские вам поломали? Ну, а кто? Я?» распространяется в приложении, а НВ собрало самые интересные видео.

Да, все запланированное на весну и лето «русские поломали».

@yulkatsybulka

♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька
@nastya_l2l #recommendations #українськийтікток #fypシ #recomendation #україна🇺🇦 #плани #рекомендаціїукраїна #рекомендації_тренд ♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька

Оставьте правильное питание на мирное время.

@s.a.m.a.n.th.a

♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька

Зато теперь всегда есть виноватый.

@n.b.bondarchuk_

Інст ✅ n.b.bondarchuk_

♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька

Психологи скоро будут купаться в золоте.

Видео дня
@sasha_shevs Треба було лікуватись, зараз би було легше 😁 #укрбукток #буктокукраїна #тіктокукраїнською #україна🇺🇦 #книжковийблог #гпток ♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька

Не забывайте заботиться о здоровье.

@alenyshka.y

♬ оригінальний звук - Люлька Цибулька

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck ( Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» ословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрало видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Оккупант Тренды TikTok

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