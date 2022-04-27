Трагикомедия в четырех актах. В Twitter украинцы создали сатирический тред, в котором описывают реакции Европы на события в Украине

27 апреля, 18:57
Цей матеріал також доступний українською
Тред начался с австрийцев (Фото:Twitter)

Тред начался с австрийцев (Фото:Twitter)

Поддержи НВ

В Twitter пользователь под ником kochovyipes начал сатирический тред (обсуждение) из придуманной реакции австрийца на события в Буче. К этой аллегории на «озадаченную» Европу присоединились и другие пользователи, которые оставляли комментарии о Германии, Франции и даже Папе римском. НВ собрало тред в кучу.

Как все началось.

https://twitter.com/kochovyipes/status/1518365783008624640

Написали и о Папе римском, который призывал украинцев и россиян помириться.

https://twitter.com/max_mohnfeld/status/1518475715175460864

Немцев тоже вспомнили.

https://twitter.com/Katrusya2010/status/1518457474633904128

Французы вошли в чат.

https://twitter.com/aseeeeenka/status/1518492363404070912
https://twitter.com/OstapKornilov1/status/1518474690632818688

Об венграх вспомнили, но «без меседжа».

Видео дня
https://twitter.com/iamnikoshka/status/1518367229141823488

Напомним, что на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Украинцы обсуждают встречу в Сети, делают о ней мемы, а НВ собрало самые интересные посты.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Twitter Германия Франция Австрия

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X