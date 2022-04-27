Трагикомедия в четырех актах. В Twitter украинцы создали сатирический тред, в котором описывают реакции Европы на события в Украине 27 апреля, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Тред начался с австрийцев (Фото:Twitter)

В Twitter пользователь под ником kochovyipes начал сатирический тред (обсуждение) из придуманной реакции австрийца на события в Буче. К этой аллегории на «озадаченную» Европу присоединились и другие пользователи, которые оставляли комментарии о Германии, Франции и даже Папе римском. НВ собрало тред в кучу.

Как все началось.

Написали и о Папе римском, который призывал украинцев и россиян помириться.

Немцев тоже вспомнили.

Французы вошли в чат.

Об венграх вспомнили, но «без меседжа».

Видео дня

Напомним, что на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной Консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Украинцы обсуждают встречу в Сети, делают о ней мемы, а НВ собрало самые интересные посты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.