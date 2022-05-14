«Карта рашизма будет непременно битой». Главнокомандующий ВСУ представил новые игральные карты с изображением военных преступников РФ 14 мая, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Игры в карты станут более интересными (Фото:CinCAFU/Telegram)

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, при поддержке военного руководства Украины, выпустили две колоды карт из изображениями военных преступников РФ, российских политиков и пропагандистов. Об этом рассказали в телеграмм-канале Валерия Залужного.

На фото в публикации показан внешний вид новых колод карт, а также изображенных на них преступников.

Идею взяли у военного командования США, которое в 2002 году выпустило такие же карты с военными преступниками, разыскиваемыми правительством. Таким образом, американские солдаты изучали свои «цели», просто играя в игры.

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«Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости», — заключают в посте.

Напомним, что скоро в Киеве будут судить российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве мирного жителя.

Подозреваемый Вадим Шишимарин – первый военнослужащий РФ, которого будут судить за военное преступление в Украине. Он обвиняется в убийстве безоружного велосипедиста в Сумской области.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

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