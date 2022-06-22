Еще одна звезда ГСЧС. Спасатели рассказали о лохматом Сикро, который помогает им в поисках туристов в Карпатах

22 июня, 20:39
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Лохматый спасатель (Фото:ГСЧС Украины)

Лохматый спасатель (Фото:ГСЧС Украины)

Лохматый пес Сикро породы комондор помогает горным спасателям находить травмированных туристов в Карпатах. Историю новой звезды рассказали на странице ГСЧС.

«Сикро – замечательный психолог, умеющий успокаивать пострадавших. К примеру, совсем недавно, пока серьезно травмированному туристу спасатели оказывали первую помощь, собака сидела рядом и лизала ему руку, а потом, вплоть до самого низа, сопровождала ноши с раненым», — пишут в ГСЧС.

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К экстремальным прогулкам в горах его приучил владелец, который тоже был спасателем. Пес успел стать легендой туристических Карпат. К сожалению, владелец Сикро умер, но пес верно продолжает выполнять свою работу, к которой лохматый относится крайне ответственно.

«Думаем, от всеукраинской (а то и мировой, почему бы и нет) славы наш хвостатый спасатель тоже не откажется», — заключает ГСЧС.

Напомним, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко познакомил своих подписчиков с будущим сотрудником — собакой Байрактаром, которая позже станет следовым псом, хотя в начале полномасштабного вторжения России в Украину была еще щенком.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   ГСЧС Карпаты Собаки Милота

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