Еще одна звезда ГСЧС. Спасатели рассказали о лохматом Сикро, который помогает им в поисках туристов в Карпатах 22 июня, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Лохматый спасатель (Фото:ГСЧС Украины)

Лохматый пес Сикро породы комондор помогает горным спасателям находить травмированных туристов в Карпатах. Историю новой звезды рассказали на странице ГСЧС.

«Сикро – замечательный психолог, умеющий успокаивать пострадавших. К примеру, совсем недавно, пока серьезно травмированному туристу спасатели оказывали первую помощь, собака сидела рядом и лизала ему руку, а потом, вплоть до самого низа, сопровождала ноши с раненым», — пишут в ГСЧС.

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К экстремальным прогулкам в горах его приучил владелец, который тоже был спасателем. Пес успел стать легендой туристических Карпат. К сожалению, владелец Сикро умер, но пес верно продолжает выполнять свою работу, к которой лохматый относится крайне ответственно.

«Думаем, от всеукраинской (а то и мировой, почему бы и нет) славы наш хвостатый спасатель тоже не откажется», — заключает ГСЧС.

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