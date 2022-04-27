Милота, тренды и шутки. Новая подборка видео из TikTok от бойцов ВСУ

27 апреля, 20:19
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Рисуночки от украинских детей (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Рисуночки от украинских детей (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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Вооруженные силы продолжают стоять на защите Украины, охраняют мирное население и его спокойствие, к тому же успевают снимать видео в TikTok, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало милые и забавные записи наших бойцов, чтобы еще раз напомнить: Все будет Украина!

Талантливые и смелые. Правда, кто-то постоянно мешает.

@imbearded.man Коли це бл*дство закінчиться ???? 😤😤#славазсу🇺🇦 #бумбокс #наодинці #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #рек #гітараукраїнською #рек #нівійні #rec ♬ оригинальный звук - Ярий Українець

Зато открытки какие красивые!

@imbearded.man Дякую за підтримку І найгарніші малюнки 🥰😌#славазсу🇺🇦 #рек #малюнки #підтримка #дітки #нівійні #militarylife #❤️ ♬ оригинальный звук - Ярий Українець

ВСУ присоединились даже к американским трендам.

@malyivladyslav Що по новим трендам серед військових?🤣 🔺FAKE GUN🔺 #юмор #юмор_видео #ukraine🇺🇦 #ukraine #украина #украина🇺🇦 #warzoneclips #funny #funnyvideos #funnyvideo #рекомендации #рекомендации❤️❤️ #ukrainewar #war #warzone #warinukraine ♬ Marry Me (feat. Toya Wright) - Rasheeda

Просто взгляните на это.

@yaroslavlytcushun

♬ оригінальний звук - Ярослав Луцишин

Бойцы рассказывают, что будут делать после нашей победы.

Видео дня
@229tro

Пишіть у коментарях, що ще хочете запитати у наших героїв🇺🇦

♬ оригінальний звук - hope for a smile

Укрытая собачка — счастливая собачка.

@vikarnii

♬ оригінальний звук - Вікарний Андрій

Даже с птичками нашли общий язык.

@lyzunyulia #війнатриває #мисила #славазсу🇺🇦 ♬ оригинальный звук - 😊КОСТІЧОК😊

И шутка вам напоследок.

@maysproduction

Всім гарного настрою🍑

♬ оригинальный звук - Владос на зв’язку🦾🇺🇦

Напомним, что сейчас отличное время, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тренды TikTok

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