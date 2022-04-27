Милота, тренды и шутки. Новая подборка видео из TikTok от бойцов ВСУ
Рисуночки от украинских детей (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Вооруженные силы продолжают стоять на защите Украины, охраняют мирное население и его спокойствие, к тому же успевают снимать видео в TikTok, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало милые и забавные записи наших бойцов, чтобы еще раз напомнить: Все будет Украина!
Талантливые и смелые. Правда, кто-то постоянно мешает.
Зато открытки какие красивые!
ВСУ присоединились даже к американским трендам.
Просто взгляните на это.
Бойцы рассказывают, что будут делать после нашей победы.
Укрытая собачка — счастливая собачка.
Даже с птичками нашли общий язык.
И шутка вам напоследок.
Напомним, что сейчас отличное время, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.
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