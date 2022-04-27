Милота, тренды и шутки. Новая подборка видео из TikTok от бойцов ВСУ 27 апреля, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Рисуночки от украинских детей (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Вооруженные силы продолжают стоять на защите Украины, охраняют мирное население и его спокойствие, к тому же успевают снимать видео в TikTok, чтобы поднять настроение украинцам. НВ собрало милые и забавные записи наших бойцов, чтобы еще раз напомнить: Все будет Украина!

Талантливые и смелые. Правда, кто-то постоянно мешает.

Зато открытки какие красивые!

ВСУ присоединились даже к американским трендам.

Просто взгляните на это.

Бойцы рассказывают, что будут делать после нашей победы.

Видео дня

Укрытая собачка — счастливая собачка.

Даже с птичками нашли общий язык.

И шутка вам напоследок.

Напомним, что сейчас отличное время, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.



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