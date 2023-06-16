«Ведро с болтами». Новая российская Lada Aura не завелась во время презентации на ПМЭФ — видео 16 июня, 13:44 Автомобиль пришлось ремонтировать прямо во время презентации (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Российский автопром, у которого и без того репутация производителя «ведер с болтами», снова опозорился из-за качества своей продукции.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях в пятницу, 16 июня.

Во время Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ решил похвастаться перед кремлевскими пропагандистами и министром финансов РФ Антоном Силуановым своей новой машиной Lada Aura, однако та отказалась заводиться.

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В связи с этим ее пришлось ремонтировать прямо во время презентации лично главе компании Максиму Соколову.

При этом, когда автомобиль наконец удалось завести, реакция публики была такой, будто РФ запустила космическую ракету, которая каким-то образом не взорвалась, а полетела прямиком к Марсу.

Впрочем, российских пользователей больше расстроил не сам факт того, что на машинах от АвтоВАЗа практически нельзя ездить, а то, что теперь украинцы будут над ними снова смеяться.