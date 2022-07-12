«И это мы еще даже не начинали». Реакция украинцев на уничтожение склада российских боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке 12 июля, 14:32 «Оно горит, а мне по приколу» (Фото:Коллаж Сергея Стерненко)

Вечером 11 июля, склад боекомплекта оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине снова потерпел удар от украинских защитников. Это подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Украинцы шутят о «бавовне», Таврических играх (международный фестиваль, который раньше проводили в Новой Каховке) и просто радуются новости. НВ собрал последние посты.

Склад россиян в этом населенном пункте пылает уже в четвертый раз.

Волонтерка Мелания Подоляк пошутила, что это Таврийские игры.

Взрыв нескольким пользователям напомнил праздничный фейерверк на фестивале.

Видео дня

Фото: Twitter

Радостная реакция местных на взрывы: «Еб**ь русские сды**т». Фразу даже превратили в мем.

Фото: Twitter

Блоггер Игорь Лаченков написал, что на видео со взрывом можно смотреть вечно.

Руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус назвал Каховку «Сверхновой» ( так говорят о звезде, которая внезапно увеличивает свою яркость в миллиарды раз).

Фото: Facebook

Писатель Мартин Якуб предположил, что скоро пропаганда РФ заявит, что они сами сжигают свои склады, как жест доброй воли.

Фото: Facebook

Журналист Любомир Крупницкий пошутил по теме.

Фото: Facebook

Музыкант Андрей Фрил написал о том, что, возможно, американцы сами не ожидали, как эффективно ВСУ использует Himars (ракетная артиллерийская система).

Фото: Facebook

Общественный активист Сергей Стерненко отметил, что это Украина «еще не начинала». А в своем телеграмм-канале опубликовал шутку с известным мужчиной из мема «оно горит, а мне это нравится». Остальные пользователи предлагают нанести его фото на военную технику ВСУ.

Журналист Владимир Рунец пошутил о том, что изначально вся лента была в новости об отказе от своих медиа олигарха Рината Ахметова, а теперь все о Каховке.

Фото: Facebook

Основательница ВО Vesta Богдана Левицкая запостила отличный мем.

Фото: Facebook

Медиа-тренерка Елена Дуб сменила название популярной американской группы 30 seconds to Mars на 30 seconds to Himars.

Фото: Facebook

Глава ОО Электронная Демократия Владимир Фльонц использовал скриншот из фильма Бойцовский клуб.

Фото: Facebook

Комик и музыкант Иван Марунич озвучил мнение многих украинцев.

Фото: Facebook

Без мемов никуда.

Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал британской газете The Times. «Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России», — написали британцы.

Украинские силы на юге Украины двигаются медленно, но уверенно. Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг: «О ситуации в южном регионе: она остается стабильно-напряженной. Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только их закрепят».



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