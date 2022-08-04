Хвостатые тоже помогают. В Переяславе призвали сдавать шерсть домашних животных для пошива носков и поясов ВСУ

4 августа, 15:08
Для ВСУ ничего не жалко (Фото:mukhtar_groom/Instagram)

Для ВСУ ничего не жалко (Фото:mukhtar_groom/Instagram)

В Instagram-профиле переяславской ветеринарной клиники Мухтар появился пост о помощи ВСУ довольно необычным способом: сдача шерсти домашних любимцев для пошива носков и поясов защитникам.

Администрация призывает жителей Переяслава приносить в клинику вычесанную шерсть собак и кошек. Далее ее будут передавать «львовским шерстяным феям», которые занимаются пошивом носков и теплых поясов для ВСУ.

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«Что нужно? ШЕРСТЬ: СУХАЯ, чистая из котиков и собачек, имеющих мягкий подшерсток. Перед вычесыванием помыть хвостатого и дать ему полностью высохнуть, или если не купаете, то после вычесывания шерсть помыть с шампунькой и хорошо промыть. ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо просушить, чтобы в дороге к мастерицам шерсть не покрылась грибком».

Ознакомиться с изделиями из шерсти предлагают на другом аккаунте Пушистое тепло.

Напомним, что женщины из Тернопольщины сшили очередную партию нижнего белья, которую затем отправили военным ВСУ на фронт. Заказ был шутливым — принт с зайчиками, но портнихи отнеслись к нему ответственно.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Благотворительность Шерсть

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