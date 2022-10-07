«Штучне, натужне туління докупи». Реакции на решение Нобелевского комитета о распределении премии мира между лауреатами с Украины, РФ и РБ 7 октября, 22:17 Мем смешной, ситуация так себе (Фото:Наталья Бушковская)

7 октября украинский Центр гражданских свобод принес независимой Украине первую Нобелевскую премию в ее истории. Но по решению Нобелевского комитета ЦГС разделил премию с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и российским Мемориалом. Такое решение Нобелевского комитета, подпитывающее пропагандистские стереотипы о якобы «братстве» Украины с двумя странами-агрессорами, вызвало возмущение среди украинцев. НВ собрал последние посты.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об «интересном» понимании мира у Нобелевского комитета.

Подборка святого негодования.

Фото: Twitter

Журналистка Наталья Бушковская мем сделала для такой ситуации.

Видео дня

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин придумал замечательную шутку.

Комик и музыкант Иван Марунич нашел истинную причину решения комитета.

Журналист Олег Ткачук предвещает следующий год.

Писательница Евгения Кузнецова объяснила, что нужно добавить еще одну премию.

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов нашел более подходящее название.

Блогер и политик Виталий Чепинога описал реакцию сознательного человека на распределение этого года.

ИМИ тоже присоединился к обсуждению.

Разбудите.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков предложил дать премию американскому бизнесмену Илону Маску за его «мирные условия» для Украины и РФ.

Стендапер Максим Вышинский отметил, что в названии премии было пропущено одно слово.

Кажется, да.

Кратко обо всей ситуации:

А это просто забавно.

Отметим, что НВ рассказал о лауреатах этого года и напомнил о кропотливой многолетней работе украинского Центра гражданских свобод (ЦОС).

Центр гражданских свобод существует уже 15 лет. В 2007 году лидеры правозащитных организаций из девяти постсоветских стран решили создать « Трансграничный ресурсный центр поддержки в Киеве». Так появился ЦХС, с тех пор координирующий огромные объемы правозащитной работы в Украине, которые в последние годы только увеличились из-за развязанной Россией в 2014 году войны.

Среди известнейших кампаний и инициатив Центра гражданских свобод — организация ряда международных молодежных правозащитных школ еще в первые годы существования ЦОС; инициатива времен Революции достоинства Евромайдан SOS, переросшей в отдельную мощную правозащитную и общественную платформу; запуск кампании #SaveOlegSentsov, благодаря которой акции с требованием увольнения Сенцова и остальных украинских политзаключенных прошли в десятках стран мира.