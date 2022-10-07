«Штучне, натужне туління докупи». Реакции на решение Нобелевского комитета о распределении премии мира между лауреатами с Украины, РФ и РБ

7 октября, 22:17
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Мем смешной, ситуация так себе (Фото:Наталья Бушковская)

Мем смешной, ситуация так себе (Фото:Наталья Бушковская)

7 октября украинский Центр гражданских свобод принес независимой Украине первую Нобелевскую премию в ее истории. Но по решению Нобелевского комитета ЦГС разделил премию с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и российским Мемориалом. Такое решение Нобелевского комитета, подпитывающее пропагандистские стереотипы о якобы «братстве» Украины с двумя странами-агрессорами, вызвало возмущение среди украинцев. НВ собрал последние посты.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об «интересном» понимании мира у Нобелевского комитета.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1578337589882650626

Подборка святого негодования.

Twitter
Фото: Twitter

Журналистка Наталья Бушковская мем сделала для такой ситуации.

Видео дня

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02tQgTq2BnpCY2yZvWFsSsyY2ep8corMw1W7RRdwrmomJqDfzVdxmryUopG18PgkkTl

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин придумал замечательную шутку.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid02Q5izMKbQG83BRRS3Lsds2hURAtaJvyzZMAhEt9S75Zi1C6aj9YxcByCZxtq885sQl

Комик и музыкант Иван Марунич нашел истинную причину решения комитета.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0VxTgjddJNRX58iEJhfcTV3JxppjvQRMqPHcQCHC1eEHVjGhb1TETXSwdsTaKorzhl

Журналист Олег Ткачук предвещает следующий год.

https://www.facebook.com/oleh9tkachuk/posts/pfbid02v6kZb1wQVPR5KzL2dw4sP8fGwrBqBfMZuHurtZkF2H3hBbcEwhYLvD8i5oqTcBVyl

Писательница Евгения Кузнецова объяснила, что нужно добавить еще одну премию.

https://www.facebook.com/eugenia.kuznetsova/posts/pfbid025JMTSUUPwLwmDgXgZ2tHgfTAapDJVxLC2qGuRAzXBw3PqH8pbLkSaV8rMYrFwg1Al

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов нашел более подходящее название.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0XZQ5W6uWQo1CYxW6g9RLWPq76ndeQXyTsdT9mfUo3cnwM7okSX7VfHYP8MjAy4iwl

Блогер и политик Виталий Чепинога описал реакцию сознательного человека на распределение этого года.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0TDT7NYjSfU5oyhvF3vgzNJk5LmjQA8HM3YuMgnhCiPTXysziEks351G1ZaQSrhhhl

ИМИ тоже присоединился к обсуждению.

https://www.facebook.com/imi.org.ua/posts/pfbid09hgsLmajjhMoxEaGn9rZWNWJFNfGLXbzd73oSFcA1f7DpLXRoLhPMJweoUVLvgtgl

Разбудите.

https://twitter.com/koroboro/status/1578316993996148738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578316993996148738%7Ctwgr%5Eee81480036074e8c9a4e8174b39ca133c6b2c529%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fukrayina%2Freakciya-ukrayinciv-na-nobelivsku-premiyu-dlya-rosiyi-ta-bilorusi-nobelivska-premiya-ruskava-mira-2175091.html

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков предложил дать премию американскому бизнесмену Илону Маску за его «мирные условия» для Украины и РФ.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1578403665395712005

Стендапер Максим Вышинский отметил, что в названии премии было пропущено одно слово.

https://twitter.com/max_vyshynskyi/status/1578419329565327362

Кажется, да.

https://twitter.com/5trippinhorses/status/1578406243080740864

Кратко обо всей ситуации:

https://twitter.com/dva_odyn/status/1578330307001954304

А это просто забавно.

https://twitter.com/pidlisorik/status/1578340063121149954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578340063121149954%7Ctwgr%5Eee81480036074e8c9a4e8174b39ca133c6b2c529%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fukrayina%2Freakciya-ukrayinciv-na-nobelivsku-premiyu-dlya-rosiyi-ta-bilorusi-nobelivska-premiya-ruskava-mira-2175091.html

Отметим, что НВ рассказал о лауреатах этого года и напомнил о кропотливой многолетней работе украинского Центра гражданских свобод (ЦОС).

Центр гражданских свобод существует уже 15 лет. В 2007 году лидеры правозащитных организаций из девяти постсоветских стран решили создать « Трансграничный ресурсный центр поддержки в Киеве». Так появился ЦХС, с тех пор координирующий огромные объемы правозащитной работы в Украине, которые в последние годы только увеличились из-за развязанной Россией в 2014 году войны.

Среди известнейших кампаний и инициатив Центра гражданских свобод — организация ряда международных молодежных правозащитных школ еще в первые годы существования ЦОС; инициатива времен Революции достоинства Евромайдан SOS, переросшей в отдельную мощную правозащитную и общественную платформу; запуск кампании #SaveOlegSentsov, благодаря которой акции с требованием увольнения Сенцова и остальных украинских политзаключенных прошли в десятках стран мира.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Россия Нобелевская премия Беларусь Украина Реакция соцсетей

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