«Никогда не ссорься с украинцами». Цитата из американского боевика стала трендовой в TikTok 22 апреля, 21:05 Цей матеріал також доступний українською В фильмах мир спасает Америка, в реальности — Украина (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Цитата из американского фильма Ограбление по-итальянски «Никогда не ссорься с матушкой-природой, тещей и этими долбанными украинцами» стала трендовой в TikTok. Украинцы записывают видео под новый звук на военную тематику, а НВ собрало лучшие из них.

Вот фрагмент из фильма.

Вот к кому вы пришли воевать.

Скоро это будет жизненная цитата для каждого человека.

И АТБ в Кремле.

В фильмах мир спасает Америка, в реальности – Украина.

Видео дня

Вспомнили в тренде и о затопленном российском крейсере Москва.

Без комментариев это просто должно быть здесь.

Именно такие переговоры должны быть.

Хоть раз правду сказал.

Напомним, что украинская певица Jerry Heil переработала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли около 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.



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