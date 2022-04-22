«Никогда не ссорься с украинцами». Цитата из американского боевика стала трендовой в TikTok

22 апреля, 21:05
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В фильмах мир спасает Америка, в реальности — Украина (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В фильмах мир спасает Америка, в реальности — Украина (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

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Цитата из американского фильма Ограбление по-итальянски «Никогда не ссорься с матушкой-природой, тещей и этими долбанными украинцами» стала трендовой в TikTok. Украинцы записывают видео под новый звук на военную тематику, а НВ собрало лучшие из них.

Вот фрагмент из фильма.

@nana_hvl І не посперечаєшся 😈🇺🇦 #україна #славаукраїні #theitalianjob #markwahlberg #пограбуванняпоіталійськи #українськийдубляж ♬ оригінальний звук - Nana

Вот к кому вы пришли воевать.

@your.meow #украина🇺🇦 #війна2022 #нетор4кипоймут #тор4ипоймут #русскиедомой #россиянахуйснашейземли #росіяворогнародів ♬ оригінальний звук - Nana

Скоро это будет жизненная цитата для каждого человека.

@yarunka.so

💙💛

♬ оригінальний звук - Nana

И АТБ в Кремле.

@rodion_007 Ніколи #рекомендации ♬ оригінальний звук - Nana

В фильмах мир спасает Америка, в реальности – Украина.

Видео дня
@_dutkaaa_ У фільмах Америка,а в реальному житті УКРАЇНА 🇺🇦💪🏼 #україна #українськийтікток #українці #врек #українапонадусе #рекомендации #ukraine ♬ оригінальний звук - Nana

Вспомнили в тренде и о затопленном российском крейсере Москва.

@_lenovikk_ #україна #україна🇺🇦 #українськийтікток #fupシ #trend #on #рек #рекомендации #жиза #своипоймут #украинцыпоймут ♬ оригінальний звук - Nana

Без комментариев это просто должно быть здесь.

@alinabee000

♬ оригінальний звук - Nana

Именно такие переговоры должны быть.

@mihakovalenko341

🇺🇦 Україна понад усе🇺🇦

♬ оригінальний звук - Nana

Хоть раз правду сказал.

@nasijia.996

Упс…

♬ оригінальний звук - Nana

Напомним, что украинская певица Jerry Heil переработала народную песню Ой, на горе и жнецы жнут на Ой, на горе м**каля ждут, также прибавив в начало фразу Верки Сердючки «Прочь из Украины, м**каль некрасивый». Второй вариант стал трендовым в TikTok, а под звук сняли около 24 тысяч видео. НВ сделало подборку.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинцы Тренды TikTok

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