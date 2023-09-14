Нейросеть заставила Путина «раскрыть» свои грязные секреты — видео
Среди прочего, Путин также «признался», что пользуется услугами двойников (Фото:Artem Geodakyan/REUTERS)
Последнее время нейросети все плотнее входят в повседневную жизнь людей во всем мире, предлагая ранее недоступные им возможности обработки мультимедийного контента.
С их помощью пользователи могут улучшать качество видео, внедрять в изображение посторонние объекты, в том числе подменяя лица, и даже переводить речь на иностранные языки, сохраняя при этом голос и мимику человека на записи.
Подобные технологии уже активно применяются в самых различных сферах, однако большинство людей использует их все же для развлечения и создания разных забавных мемов для соцсетей.
Так, именно благодаря нейросети им удалось заставить российского диктатора Владимира Путина «раскрыть» свои самые грязные тайны.
В частности, на обнародованном в соцсетях шуточном видео глава кремлевского режима признается, что воровал арбузы, подтвердил, что пользуется услугами двойников, а также призвал мировое сообщество наконец-то его ликвидировать.