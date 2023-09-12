Нейросеть HeyGen переозвучила легендарные украинские мемы на английском языке — видео

12 сентября, 15:15
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Новую нейросеть можно использовать как для работы, так и для развлечений (Фото:Коллаж NV)

Новую нейросеть можно использовать как для работы, так и для развлечений (Фото:Коллаж NV)

Компания HeyGen предоставила доступ к своей нейросети для обработки видеофайлов, которая переводит их на иностранные языки, сохраняя при этом голос и мимику человека на записи.

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При этом воспользоваться ее возможностями в тестовом режиме может любой желающий.

На данное время в сервисе доступны переводы на восемь разных языков: французский, испанский, немецкий, английский, польский, португальский, итальянский и хинди.

Видео дня

А чтобы речь выглядела более естественной, HeyGen использует технологию дипфейк, подгоняя движения губ под иностранные слова.

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Потенциал новой нейросети уже привлек внимание множества пользователей по всему миру, которые увидели в ней массу возможностей для самореализации, будь то работа, или просто развлечения.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1701263438259925160
https://twitter.com/Mir_Fantastiki/status/1701201537165390208

В свою очередь украинцы сразу же принялись экспериментировать с новым инструментом, переозвучивая самые легендарные отечественные мемы.

https://twitter.com/juliefounddead/status/1701315718304698648
@ukr.neuro.ex Веселий палій якби був в америці #полтавськийпалій #веселийпалій #ялюблюяквоногорить #шіексперименти ♬ оригинальный звук - Українські Нейро Експерименти
https://twitter.com/on_tone/status/1701288605677724002
https://twitter.com/panPython/status/1701324598669717618
https://twitter.com/dfbond/status/1701501870018011259
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети IT-технологии Украинцы Мемы Нейросеть

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