«А Невзоров еще призывного возраста?». Реакция Сети на предоставление украинского гражданства российскому журналисту 3 июня, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Вспоминает все стихи Шевченко и Стуса (Фото:nevzorovofficial/Instagram)

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой. Впоследствии информацию о предоставлении Невзорову и его супруге гражданства Украины подтвердил в комментарии BBC News Украина еще один советник главы МВД Виктор Андрусив. Украинские чиновники, медийные персоны и активисты возмущены этой новостью. НВ собрало последние мнения.

Журналистка Наталья Бушковская напомнила о том, как Невзорова называли «певцом ОМОНа».

Соучредитель партии Демократична Сокира Виктор Трегубов «посоветовал» предоставить украинское гражданство еще и российской тележурналистке Марине Овсянниковой, появившейся в выпуске новостей Первого канала вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам лгут». Но в Сети распространяли доказательства, что такой «протест» Овсянниковой — вероятнее всего фейк.

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Главный редактор Бабеля Евгений Спирин сравнил историю его подруги, с 2014 года воюющей за свободу Украины и Невзорова.

Журналист и политический деятель Сергей Высоцкий согласился, что теоретически российский журналист может получить украинское гражданство за то, что ведет «информационную войну против путинского режима». Но он также напомнил об иностранцах, борющихся с ВСУ бок о бок на фронте против войск РФ.

Об иностранных бойцах написал и писатель Остап Украинец.

Журналист Сергей Костеж также напомнил о тех, кто воюет на стороне Украины, и отметил, что сначала гражданство должны получить они, ведь это не «красивый подарок», а «почетное звание».

Общественный активист и украинский военный Сергей Стерненко задал короткий вопрос «нахіба?»

А потом напомнил, что для получения гражданства Украины нужно досконально владеть государственным языком.

Об этом писали и другие пользователи.

Журналистка Екатерина Бисова задала интересный вопрос: Александр Невзоров еще призывного возраста?

В Твиттере же напоминают, что «хорошие русские» — это оксюморон (сочетание противоположного по содержанию в словосочетании).

Журналист и военный ВСУ Вахтанг Кипиани прикрепил скриншоты из Википедии с должностями Невзорова в прошлом и высказал мнение, что Невзоров «просто хочет в старости услышать аплодисменты».

Отметим, что сам Невзоров, комментируя информацию о получении гражданства, заявил, что он «встает на сторону жертвы».

«Да стать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в ряд расстрельников. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта нет. Я встаю на сторону жертвы», — заявил он в Telegram.

По его словам, он «благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины», что позволили ему «занять среди них место».

Ранее СМИ сообщали, что Невзоров якобы подал заявку на гражданство Украины.

В марте в стране-агрессоре России против Невзорова возбудили уголовное дело за «дискредитацию» вооруженных сил РФ.

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