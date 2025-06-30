Девушка решила подстричься за 11 дней до своей свадьбы и это было одно из худших решений в ее жизни: что случилось с волосами
Американка решила кардинально изменить стрижку до свадьбы, однако разочаровалась результатом (Фото: chloecbanos/Instagram)
Невеста из США записалась к парикмахеру за 11 дней до собственной свадьбы, а потом в спешке искала нового мастера. Все из-за неудачной прически.
Об этом американка рассказала в своем TikTok. Девушка по имени Хлоя показала свою прическу до и после похода в салон красоты. От длинных волос невесты почти ничего не осталось.
«Ладно, друзья. Кто сделал куклу Вуду? Это уже не смешно. Кто-то умеет наращивать волосы?», — говорит девушка в своем блоге.
За неделю видео набрало более 46 миллионов просмотров и более 3 миллионов лайков.
Однако, все завершилось в конце концов хорошо. Девушка счастливо отпраздновала свою свадьбу и, судя по фотографиям, она таки нашла нового мастера по наращиванию или замаскировала неудачную стрижку.