«Это не анекдот». Шуфрич нашел Украине нового «друга». Им оказалась пророссийская Ангола — Геращенко

20 июля, 15:32
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В «группу дружбы» с Анголой вместе с Нестором Шуфричем вошли в основном бывшие члены ОПЗЖ (Фото:Андрей Гудзенко)

В «группу дружбы» с Анголой вместе с Нестором Шуфричем вошли в основном бывшие члены ОПЗЖ (Фото:Андрей Гудзенко)

Скандальный депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, состоявший ранее в рядах ныне запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ, нашел Украине нового «друга».

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Об этом рассказала у себя в Facebook нардеп Ирина Геращенко.

Дело в том, что Шуфрич входит в парламентский комитет по иностранным делам, на заседании которого он озвучил «гениальную» идею «подружиться» с одной из самых бедных, самых коррумпированных и самых преступных стран Африки, которая к тому же имеет тесные связи с кремлевским режимом.

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«Если бы я не работала в комитете по иностранным делам, то подумала бы, что это анекдот. Но это правда. На очередном заседании комитета обсуждали создание группы дружбы с Анголой, возглавить которую хочет… неугомонный Нестор Шуфрич. В группу вошли в основном представители ОПЗЖ. Мы с Марией Ионовой чуть ли не единственные задались вопросом — что это вообще такое. Ангола — это криминальные потоки оружия и сильное российское влияние. Совпадение?», — написала Геращенко, комментируя предложение Шуфрича.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Верховная Рада Ирина Геращенко Африка Нестор Шуфрич Дипломатия Народные депутаты Ангола ОПЗЖ Война России против Украины

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