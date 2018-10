Несколько минут спустя. В сети стал популярным мем про человеческие слабости

Девушка опубликовала в Twitter схематический мем про мужчин, с которыми ей доводилось встречаться. Теперь его используют, чтобы высмеивать свои слабости и недостатки других людей.

Пользовательница Twitter под ником ravii высмеяла мужчин, которые признавались ей в том, что они не такие как все. Ее схема оказалась настолько универсальной, что из ее твита сделали мем.

Men be like “im not like the others, im different”



Men

????

???? (2 Min. Walk)

????

????

????the others — ravii (@ravii97) October 19, 2018

Он говорит : Я не такой как все, я - другой.

Через две минуты: Такой же

Многие шутки получились самоироничными.

Joke

????

???? ( 51/0 mile walk)

????

????

????My Brain

I can’t relate.????‍♂️ — Eddy (@adityakul98) October 20, 2018

Шутка. 51-мильная прогулка. Мой мозг

“I don’t cry easily”



Me

????

???? (2 Min. Walk)

????

????

????crying — sohni (@sohnianika) October 19, 2018

Я не плакса. Через две минуты. Плачет

Когда только что закрыл Twitter и пообещал себе не открывать его.

me: *closes twitter app*

me: I am NOT openning twitter for a while



me

????

???? (15 secs. after

???? closing the app)

????

????opening twitter — legendani (@marvelization) October 20, 2018

Прошло 15 секунд. Открывает Twitter .

I will not spend more money on food!



me

????

???? (15 second walk)

????

????Yes, i want the large one. Extra

ranch, thank you. — ✨ (@serenademel) October 22, 2018

Я больше не трачу денег на еду. 15-секундная прогулка. Да, я хочу большой.

my body

????

???? (1) calorie

????

????

????18 lbs weight gain — ???????????????????? (@caIoriee) October 21, 2018

Мое тело. 1 калория. Набрала 8 килограмов.

Мем можно использовать буквально.

Me: ‘My phones dying but my charger is too far’



Me

????

???? (Arms length)

????

????

????My Charger — txrbz O’lantern ???? (@txrbz) October 22, 2018

Садится телефон, но зарядка так далеко. Я. Длинна моих рук. Зарядка

Про людей из пригорода.

People from Rochdale and Oldham be like “I’m from Manchester”



Rochdale/Oldham

????

???? (20m drive)

????

????

????Manchester — waqar (@waxlfc) October 21, 2018

Люди из пригорода Манчестера, которые говорят, что они из Манчестера. 20 минут за рулем. Манчестер.

Когда доставщик говорит, что уже под дверью, чтобы я вышел и подождал его.

Delivery be like “I’m here with your order”



Delivery

????

???? (At my door)

????

????

????My House — ???????????????????????????????? (@craigjay_nybk) October 20, 2018

Доставка. Под дверью. Мой дом