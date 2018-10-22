Несколько минут спустя. В сети стал популярным мем про человеческие слабости

Девушка опубликовала в Twitter схематический мем про мужчин, с которыми ей доводилось встречаться. Теперь его используют, чтобы высмеивать свои слабости и недостатки других людей.
Пользовательница Twitter под ником ravii высмеяла мужчин, которые признавались ей в том, что они не такие как все. Ее схема оказалась настолько универсальной, что из ее твита сделали мем.
Men be like “im not like the others, im different”— ravii (@ravii97) October 19, 2018
Men
????
???? (2 Min. Walk)
????
????
????the others
Он говорит : Я не такой как все, я - другой.
Через две минуты: Такой же
Многие шутки получились самоироничными.
Joke— Eddy (@adityakul98) October 20, 2018
????
???? ( 51/0 mile walk)
????
????
????My Brain
I can’t relate.????♂️
Шутка. 51-мильная прогулка. Мой мозг
“I don’t cry easily”— sohni (@sohnianika) October 19, 2018
Me
????
???? (2 Min. Walk)
????
????
????crying
Я не плакса. Через две минуты. Плачет
Когда только что закрыл Twitter и пообещал себе не открывать его.
me: *closes twitter app*— legendani (@marvelization) October 20, 2018
me: I am NOT openning twitter for a while
me
????
???? (15 secs. after
???? closing the app)
????
????opening twitter
Прошло 15 секунд. Открывает Twitter .
I will not spend more money on food!— ✨ (@serenademel) October 22, 2018
me
????
???? (15 second walk)
????
????Yes, i want the large one. Extra
ranch, thank you.
Я больше не трачу денег на еду. 15-секундная прогулка. Да, я хочу большой.
my body— ???????????????????? (@caIoriee) October 21, 2018
????
???? (1) calorie
????
????
????18 lbs weight gain
Мое тело. 1 калория. Набрала 8 килограмов.
Мем можно использовать буквально.
Me: ‘My phones dying but my charger is too far’— txrbz O’lantern ???? (@txrbz) October 22, 2018
Me
????
???? (Arms length)
????
????
????My Charger
Садится телефон, но зарядка так далеко. Я. Длинна моих рук. Зарядка
Про людей из пригорода.
People from Rochdale and Oldham be like “I’m from Manchester”— waqar (@waxlfc) October 21, 2018
Rochdale/Oldham
????
???? (20m drive)
????
????
????Manchester
Люди из пригорода Манчестера, которые говорят, что они из Манчестера. 20 минут за рулем. Манчестер.
Когда доставщик говорит, что уже под дверью, чтобы я вышел и подождал его.
Delivery be like “I’m here with your order”— ???????????????????????????????? (@craigjay_nybk) October 20, 2018
Delivery
????
???? (At my door)
????
????
????My House
Доставка. Под дверью. Мой дом
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