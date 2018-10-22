22 октября 2018, понедельник

Несколько минут спустя. В сети стал популярным мем про человеческие слабости

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Адаптация этого мема в украинских реалиях
фотожаба НВ

Адаптация этого мема в украинских реалиях

Девушка опубликовала в Twitter схематический мем про мужчин, с которыми ей доводилось встречаться. Теперь его используют, чтобы высмеивать свои слабости и недостатки других людей.

Пользовательница Twitter под ником ravii высмеяла мужчин, которые признавались ей в том, что они не такие как все. Ее схема оказалась настолько универсальной, что из ее твита сделали мем. 

Он говорит : Я не такой как все, я - другой. 

Через две минуты: Такой же

 Многие шутки получились самоироничными.

Шутка. 51-мильная прогулка. Мой мозг

Я не плакса. Через две минуты. Плачет

Когда только что закрыл Twitter и пообещал себе не открывать его.

Прошло 15 секунд. Открывает Twitter .

Я больше не трачу денег на еду. 15-секундная прогулка. Да, я хочу большой. 

Мое тело. 1 калория. Набрала 8 килограмов.

Мем можно использовать буквально.

Садится телефон, но зарядка так далеко. Я. Длинна моих рук. Зарядка

Про людей из пригорода.

Люди из пригорода Манчестера, которые говорят, что они из Манчестера. 20 минут за рулем. Манчестер.

Когда доставщик говорит, что уже под дверью, чтобы я вышел и подождал его.

Доставка. Под дверью. Мой дом

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