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Неожиданно включились эффекты. Как съемка с места ДТП случайно превратилась в курьезное видео

20 июня, 17:42
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Неожиданно включились эффекты. Как съемка с места ДТП случайно превратилась в курьезное видео - фото

0629.com.ua

В результате аварии никто не пострадал

В Мариуполе на стоянке возле торгового центра столкнулись два авто. Во время съемки с места происшествия и беседы с очевидцем на видео неожиданно включились эффекты.

Как уточнил в комментарии НВ автор видео Николай Рябченко, встроенная функция дополненной реальности случайно включилась во время трансляции в Facebook.

В итоге программа применила к очевидцу события несколько AR-масок, среди которых маска енота, шляпа и очки от солнца.

Отмечается, что на стоянке возле ТЦ Амстор столкнулись автомобили Kia и Daewoo Espero.

В результате аварии никто не пострадал.

Теги:   ДТП Мариуполь

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