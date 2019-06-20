Неожиданно включились эффекты. Как съемка с места ДТП случайно превратилась в курьезное видео 20 июня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською 0629.com.ua В результате аварии никто не пострадал 0629.com.ua

В Мариуполе на стоянке возле торгового центра столкнулись два авто. Во время съемки с места происшествия и беседы с очевидцем на видео неожиданно включились эффекты.



Как уточнил в комментарии НВ автор видео Николай Рябченко, встроенная функция дополненной реальности случайно включилась во время трансляции в Facebook.

В итоге программа применила к очевидцу события несколько AR-масок, среди которых маска енота, шляпа и очки от солнца.

Отмечается, что на стоянке возле ТЦ Амстор столкнулись автомобили Kia и Daewoo Espero.

В результате аварии никто не пострадал.