Неожиданно включились эффекты. Как съемка с места ДТП случайно превратилась в курьезное видео
20 июня, 17:42
В Мариуполе на стоянке возле торгового центра столкнулись два авто. Во время съемки с места происшествия и беседы с очевидцем на видео неожиданно включились эффекты.
Как уточнил в комментарии НВ автор видео Николай Рябченко, встроенная функция дополненной реальности случайно включилась во время трансляции в Facebook.
В итоге программа применила к очевидцу события несколько AR-масок, среди которых маска енота, шляпа и очки от солнца.
Отмечается, что на стоянке возле ТЦ Амстор столкнулись автомобили Kia и Daewoo Espero.
В результате аварии никто не пострадал.