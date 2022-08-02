«Экспертные посты через 3…2…1». Реакция украинцев на визит Нэнси Пелоси в Тайвань на фоне напряжения в отношениях с Китаем 2 августа, 20:00 «А мне это по приколу» (Фото:asvch_ebash/Telegram)

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня 2 августа. Ранее Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня, что создало напряжение между государствами. Пока весь мир переживает, что это может стать началом Третьей мировой войны, украинцы не изменяют себе и продолжают шутить над ситуацией. НВ собрал самые смешные посты.

Отметим, что 28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси в Тайвань.

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Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина подкинул идею. Неплохо, очень неплохо.

Блогер Игорь Лаченков пошутил, что Пелоси приземлилась в аэропорту Донецка.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков твитнул о жизненном.

Журналистка Наталья Бушковская уже готовится к экспертным постам о Тайване.

Писательница Татьяна Ямпольская отметила один исторический факт.

Общественный активист Сергей Стерненко пошутил, что все это было спецоперацией СБУ.

На неофициальном твиттер-аккаунте пса черниговских саперов Патрона интересуются одним вопросом.

Мемов было более чем достаточно.

За передвижением самолета Пелоси следили 283 тысячи человек со всего мира.

Приземление тоже не обошлось без внимания.

И смех, и грех.

А это просто здорово.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.



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