«Экспертные посты через 3…2…1». Реакция украинцев на визит Нэнси Пелоси в Тайвань на фоне напряжения в отношениях с Китаем

2 августа, 20:00
«А мне это по приколу» (Фото:asvch_ebash/Telegram)

«А мне это по приколу» (Фото:asvch_ebash/Telegram)

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня 2 августа. Ранее Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня, что создало напряжение между государствами. Пока весь мир переживает, что это может стать началом Третьей мировой войны, украинцы не изменяют себе и продолжают шутить над ситуацией. НВ собрал самые смешные посты.

Отметим, что 28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси в Тайвань.

Видео дня

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина подкинул идею. Неплохо, очень неплохо.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1554473172619116545?s=21&t=xQzghgqcuYgEpBY7wzBgzg

Блогер Игорь Лаченков пошутил, что Пелоси приземлилась в аэропорту Донецка.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1554481580219015168

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков твитнул о жизненном.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1554482686709858304

Журналистка Наталья Бушковская уже готовится к экспертным постам о Тайване.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02aEL5NgU26BwwMdiHZoNkXYGujYXAxZL6kY31iidK1UrbVLruNFqmSqogkoWcqLodl

Писательница Татьяна Ямпольская отметила один исторический факт.

https://www.facebook.com/tetyana.yampolska.9/posts/pfbid0gcmikb4pPnpkvHHDMT6oRAvoBm82soNgkh32C9rEFPVAWUWcmoHe6xEWs6LEU2U8l

Общественный активист Сергей Стерненко пошутил, что все это было спецоперацией СБУ.

https://twitter.com/sternenko/status/1554481904799424512

На неофициальном твиттер-аккаунте пса черниговских саперов Патрона интересуются одним вопросом.

https://twitter.com/patron_pes/status/1554491438527823872

Мемов было более чем достаточно.

За передвижением самолета Пелоси следили 283 тысячи человек со всего мира.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0CCuBcXsUDzjMNtMJBGfvVgYvrwz7XuhMn7VxiCrt75mauXnzdkrHb7VXRXmFttSDl

Приземление тоже не обошлось без внимания.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0sgP3J2Veix2ZJL1KgivB9k8NETJrP9Ri6nMDSPRQZ59xKLAB1d3rKeTovQKu33pil
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0DjFWsFp3SJ9Z69j4p9NPYzWHn9Xt5fSejaCeR2XPNahMtDP2HWcvpSa8wJyUn1UTl

И смех, и грех.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02Mnzmx4ScD3BRmVwkM9an3dWvh3gmgKCAarxkf7nHt2qXKTDFPisKSqiVGowncCTvl

А это просто здорово.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Китай Тайвань Реакция соцсетей Мемы Нэнси Пелоси

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