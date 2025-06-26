В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные обокрали молочную ферму. Воры вынесли высококачественную бычью сперму на сумму 30 тысяч евро (примерно 750 тысяч чешских крон).

Об этом сегодня, 26 июня, сообщило медиа Czechia Online. Инцидент произошел в ночь на 19 июня в городе Лекниц-Пенкун.

Известно, что злоумышленники проникли на территорию фермы около 00:20. Они повредили и перелезли через забор, после чего вошли в конюшню и похитили сперму, которая хранилась в морозильном боксе с жидким азотом.

Реклама

«Пока мы не имеем более конкретной информации о подозреваемых. На месте преступления были собраны следы и записаны показания очевидцев, которые сейчас анализируют криминалисты», — цитирует издание Bauernzeitung пресс-секретаря полиции Франциску Хенеову.

По словам следователей, есть очевидцы, которые видели трех человек на территории земельного участка. Свидетели рассказали, что воры убегали с фермы, вынося бычью сперму, сохраненную в жидком азоте.

Полиция расследует преступление как кражу, несанкционированное проникновение на чужую территорию и повреждение имущества.

По данным союза животноводов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, средняя стоимость одной дозы спермы с содержанием до 20 миллионов сперматозоидов составляет примерно 15 евро (около 372 чешских крон).

Для особо ценных пород цена может достигать 100 евро (примерно 2480 крон). Как отмечают специалисты, для одного оплодотворения обычно используют две дозы.



