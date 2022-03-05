«Путин, иди на**й». Немецкий канал ZDF опубликовал матерное послание президенту РФ
К российскому военному кораблю (Фото:ZDF heute-show)
В эфире немецкого сатирического ток-шоу на телеканале ZDF обсуждали полномасштабное вторжение РФ в Украину и главу Кремля Владимира Путина. Ему также оставили там послание, ранее полученное русским военным кораблем. Видео было опубликовано на YouTube канала.
«Почти весь мир солидарен с Украиной, против которой Россия развернула захватническую войну», — говорится в описании к видео.
Кроме этого, ведущие ток-шоу говорили о героизме украинского народа, наших вооруженных сил, а также президента Владимира Зеленского. Они транслировали мнение о том, что Путин уже проиграл, ведь на нем навсегда останется «клеймо жестокого нападения на мирное государство».
Вот вам скриншот, чтобы лучше рассмотреть замечательное.
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