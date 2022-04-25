«Оно горит, а мне это по приколу». Реакция украинцев на пожары в двух нефтебазах Брянска 25 апреля, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Это просто поздравление с Пасхой (Фото:Коллаж НВ)

В МЧС РФ подтвердили пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба, СМИ сообщают об очагах огня на двух хранилищах Брянска. По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе также возникли пожары на территории воинской части. Украинское инфопространство заполнено мемами о событии, а НВ собрало самые смешные.

Блогер Антон Ходза сообщил новость своим подписчикам.

И описал великолепный карьерный рост бывшего моряка из крейсера Москва, ушедшего работать на нефтебазу в Брянске. История придумана, но интересна.

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«Горит, а мне это по приколу».

Сделали мем со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Чик-чирик aka президент РБ Александр Лукашенко уже принес свою карту и готов показать откуда планировали возгорание.

Представили, что Брянск появится на новых марках Укрпочты вместо затонувшего крейсера Москва.

Завезли мощный хлопок (переводчик не так понял, поэтому «бавовна»).

Просто празднуют победу Макрона салютом.

Это благодатное пламя.

Это на праздник, не трогай.

Напомним, что ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов. «Рано утром вспыхнул резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб. м», — сказал собеседник агентства.



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