«Оно горит, а мне это по приколу». Реакция украинцев на пожары в двух нефтебазах Брянска

25 апреля, 15:10
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Это просто поздравление с Пасхой (Фото:Коллаж НВ)

Это просто поздравление с Пасхой (Фото:Коллаж НВ)

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В МЧС РФ подтвердили пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба, СМИ сообщают об очагах огня на двух хранилищах Брянска. По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе также возникли пожары на территории воинской части. Украинское инфопространство заполнено мемами о событии, а НВ собрало самые смешные.

Блогер Антон Ходза сообщил новость своим подписчикам.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216072036953559

И описал великолепный карьерный рост бывшего моряка из крейсера Москва, ушедшего работать на нефтебазу в Брянске. История придумана, но интересна.

Видео дня
https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216072036073537

«Горит, а мне это по приколу».

Сделали мем со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6277893712240029

Чик-чирик aka президент РБ Александр Лукашенко уже принес свою карту и готов показать откуда планировали возгорание.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118573647488620

Представили, что Брянск появится на новых марках Укрпочты вместо затонувшего крейсера Москва.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3320140911538038

Завезли мощный хлопок (переводчик не так понял, поэтому «бавовна»).

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118570337488951

Просто празднуют победу Макрона салютом.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118567064155945

Это благодатное пламя.

https://twitter.com/VladimirMaglena/status/1518537233644597250
https://twitter.com/juliczkka/status/1518528664283058177

Это на праздник, не трогай.

https://twitter.com/Vladyslavovich/status/1518527800944336896

Напомним, что ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов. «Рано утром вспыхнул резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб. м», — сказал собеседник агентства.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Реакция соцсетей Мемы Брянск Пожар Нефтебаза

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