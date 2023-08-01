Украинцы шутят, что небоскребы Москва-Сити перехватывают БПЛА лучше, чем российская ПВО

1 августа, 14:18
Поделиться:
Кто именно стоит за новой атакой на Москва-Сити, достоверно пока неизвестно (Фото:NV)

Кто именно стоит за новой атакой на Москва-Сити, достоверно пока неизвестно (Фото:NV)

Противовоздушная оборона РФ в ночь на вторник, 1 августа, снова не сумела защитить небо над российской столицей, в результате чего небоскребы Москва-Сити, в которых находятся офисы сразу нескольких министерств, подверглись новой атаке БПЛА.

Читайте также:
Новый удар БПЛА по Москва-сити: пострадал фасад небоскреба, приостановлена работа аэропорта Внуково

При этом как минимум один из беспилотников попал в то же здание, которое подверглось удару 30 июля.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/lass_mich_reden/status/1686230216987881472
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим в соцсетях шутят, что московские небоскребы справляются с дронами-камикадзе намного лучше, чем российские средства ПВО.

Видео дня

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Украинская сторона ответственность за очередной удар по Москве на себя пока не брала, поэтому пользователи дают волю своей фантазии, не стесняясь даже самых абсурдных предположений на этот счет.

Читайте также:
«Не только для того, чтобы покошмарить». Какую долгосрочную цель имеют удары беспилотников по Москва-Сити — Мусиенко
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

При этом в ответ на нытье россиян, в частности москвичей, наконец-то обративших внимание на развязанную ими же войну, люди отмечают, что эти удары полностью оправданы, заслужены и не идут ни в какое сравнение с теми военными преступлениями, которые войска РФ творят в Украине.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Такого же мнения и в госдепартаменте США, чей представитель Мэттью Миллер уже подчеркнул, что Киев может сам решать, как ему отвечать на агрессию Москвы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Москва Беспилотники БПЛА ПВО Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X