Украинцы шутят, что небоскребы Москва-Сити перехватывают БПЛА лучше, чем российская ПВО
Кто именно стоит за новой атакой на Москва-Сити, достоверно пока неизвестно (Фото:NV)
Противовоздушная оборона РФ в ночь на вторник, 1 августа, снова не сумела защитить небо над российской столицей, в результате чего небоскребы Москва-Сити, в которых находятся офисы сразу нескольких министерств, подверглись новой атаке БПЛА.
При этом как минимум один из беспилотников попал в то же здание, которое подверглось удару 30 июля.
В связи с этим в соцсетях шутят, что московские небоскребы справляются с дронами-камикадзе намного лучше, чем российские средства ПВО.
Украинская сторона ответственность за очередной удар по Москве на себя пока не брала, поэтому пользователи дают волю своей фантазии, не стесняясь даже самых абсурдных предположений на этот счет.
При этом в ответ на нытье россиян, в частности москвичей, наконец-то обративших внимание на развязанную ими же войну, люди отмечают, что эти удары полностью оправданы, заслужены и не идут ни в какое сравнение с теми военными преступлениями, которые войска РФ творят в Украине.
Такого же мнения и в госдепартаменте США, чей представитель Мэттью Миллер уже подчеркнул, что Киев может сам решать, как ему отвечать на агрессию Москвы.