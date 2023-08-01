Украинцы шутят, что небоскребы Москва-Сити перехватывают БПЛА лучше, чем российская ПВО 1 августа, 14:18 Кто именно стоит за новой атакой на Москва-Сити, достоверно пока неизвестно (Фото:NV)

Противовоздушная оборона РФ в ночь на вторник, 1 августа, снова не сумела защитить небо над российской столицей, в результате чего небоскребы Москва-Сити, в которых находятся офисы сразу нескольких министерств, подверглись новой атаке БПЛА.

При этом как минимум один из беспилотников попал в то же здание, которое подверглось удару 30 июля.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим в соцсетях шутят, что московские небоскребы справляются с дронами-камикадзе намного лучше, чем российские средства ПВО.

Видео дня

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Украинская сторона ответственность за очередной удар по Москве на себя пока не брала, поэтому пользователи дают волю своей фантазии, не стесняясь даже самых абсурдных предположений на этот счет.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

При этом в ответ на нытье россиян, в частности москвичей, наконец-то обративших внимание на развязанную ими же войну, люди отмечают, что эти удары полностью оправданы, заслужены и не идут ни в какое сравнение с теми военными преступлениями, которые войска РФ творят в Украине.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Такого же мнения и в госдепартаменте США, чей представитель Мэттью Миллер уже подчеркнул, что Киев может сам решать, как ему отвечать на агрессию Москвы.