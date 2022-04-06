Фрейд доволен. Российский дипломат Небензя в ООН случайно сказал правду, что трупы появились в Буче после входа войск РФ 6 апреля, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Оговорка по Фрейду (Фото:Скриншот с видео)

Представитель России при ООН Василий Небензя во время совета оговорился о том, что геноцид украинского народа в Киевской области устроили войска РФ, когда хотел сказать обратное. Соответствующее видео запостил литовский юморист и писатель Гарольдас Мацкявичюс в своих соцсетях.

«Небензя лоханулся», — пишет Мацкявичюс. На записи представитель РФ четко говорит, что трупов в Буче не было, пока туда не зашли российские солдаты, а затем сразу исправляет себя и говорит, что мертвых не было, пока оттуда не ушли войска России.

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Отметим, что анализ спутниковых снимков опровергает заявления России о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как военные покинули город, сообщает The New York Times.

Напомним, что кремлевская пропаганда отметилась новым позорным фейлом, пытаясь снять очередной пропагандистский сюжет о ВС РФ. На этот раз они решили убедить своих зрителей, что вторгшиеся в Украину российские военные занимаются якобы «решением гуманитарных вопросов». Для этого несколько солдат сделали вид, что они заняты «разминированием» территории, пустив при этом впереди себя оператора.

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