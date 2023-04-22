Постпред РФ в ООН пожаловался, что Украина «переписывает историю» и показал как доказательство учебник по географии для 8 класса 22 апреля, 20:14 Постпред РФ в ООН (Фото:Скриншот видео FREE NEWS 36.6(3.0)/YouTube)

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пожаловался, что Украина «переписывает историю и географию» и показал как доказательство украинский учебник по географии для 8 класса.



"Тотальным переписыванием истории занимается министерство образования Украины. Я взял учебник по географии 8 класса. Если ему верить, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли из Украины. Хочу обратиться к французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите - почитайте учебник", - рассказывал россиянин во время заседания ООН.

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Его также удивило, что россияне имеют финно-угорское происхождение.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя регулярно отмечается абсурдными высказываниями из российской пропаганды прямо во время заседаний ООН.

