25 сентября 2018, вторник

Не то, о чем вы думали. В Сети нашли новый смысл популярной песни Вахтерам группы Бумбокс

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У Мережі мало не кожен рядок піддали сумніву
скрин из видео

У Мережі мало не кожен рядок піддали сумніву

Пользователи Сети разобрали текст популярной песни Вахтерам группы Бумбокс и нашли в ней новый для себя смысл. Спойлер: про наркотики.

Песня Вахтерам вышла в 2006 году, вывела группу Бумбокс на международный уровень и стала ее визитной карточкой.

Кажется, 12 лет мы ее понимали не совсем правильно. В Сети заметили, что в тексте много сленга, которым пользуются наркоманы.

Дошло до того, что чуть ли не каждую строчку интерпретировали по-разному.

 

А теперь послушайте ее еще раз.

Есть все таки надежда, что песня про любовь, которая как наркотик.

А в это время, участники группы Бумбокс:

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