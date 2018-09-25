Не то, о чем вы думали. В Сети нашли новый смысл популярной песни Вахтерам группы Бумбокс

Пользователи Сети разобрали текст популярной песни Вахтерам группы Бумбокс и нашли в ней новый для себя смысл. Спойлер: про наркотики.
Песня Вахтерам вышла в 2006 году, вывела группу Бумбокс на международный уровень и стала ее визитной карточкой.
Кажется, 12 лет мы ее понимали не совсем правильно. В Сети заметили, что в тексте много сленга, которым пользуются наркоманы.
Дошло до того, что чуть ли не каждую строчку интерпретировали по-разному.
А теперь послушайте ее еще раз.
Есть все таки надежда, что песня про любовь, которая как наркотик.
А в это время, участники группы Бумбокс:
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