«Друзі, не перекручуйте мої слова». Как певица и одна из членов жюри Евровидения Ирина Федишин стала трендом в TikTok 31 мая, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Ну, немного перекрутили слова в TikTok (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинская исполнительница и одна из жюри Евровидения Ирина Федишин за последний месяц несколько раз попала в эпицентр скандалов в СМИ — сначала оценивание выступления Польши на песенном конкурсе, затем простреленные каски, которые передали как гуманитарную помощь от США, а затем высказывания о ЛГБТ-персонах. В социальных сетях активно отреагировали на эти события и запустили несколько трендов. В одном из них взяли ее реплику из видеообращения, которое певица опубликовала в соцсетях, где объяснила, что ее слова «перекрутили». НВ собрало актуальные видео.

Обращение Федишин опубликовала в своем Instagram.

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Напомним, в своем интервью журналистке Алине Доротюк Ирина Федишин негативно высказалась в адрес ЛГБТК+ сообщества — певица назвала их «грешниками» и заверила, что они «разрушают свою жизнь». Это вызвало новую волну возмущения в социальных сетях, а также негативную реакцию коллег.

Позже она попыталась объяснить, что не осуждает людей разных ориентаций, но считает, что каждый будет отвечать за это перед Богом.

Иронически, но в TikTok активно отреагировали на гомофобное высказывание Федишин. Ее самый популярный трек Малесенькі долоньки в Сети окрестили новым гимном украинского ЛГБТ-сообщества: «Спасибо пани Ирине за новый украинский ЛГБТ-гимн». НВ сделало подборку видео.

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