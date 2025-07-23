Вот и сказке конец. Наркоторговец вышел из-под стражи, случайно предложил «товар» полицейскому и вернулся в тюрьму

Мужчина из-за собственной халатности во второй раз попал в тюрьму (Фото: Bedfordshire Police)

В Великобритании мужчину повторно взяли под арест после того, как он, выйдя из-под стражи, ошибочно предложил свой «товар» правоохранителю, который его задерживал.

Об этом 21 июля сообщило BBC. 23-летний Джек Йоханнесен был частью организованной преступной группы, которая поставляла каннабис, крэк-кокаин и героин. В октябре у него дома провели обыски и взяли мужчину под стражу.

Реклама

Чуть позже его выпустили под залог, однако британец и дальше предлагал свои услуги «клиентам». Среди его контактов был полицейский, который ранее участвовал в его обыске, и наркоторговец случайно прислал сообщение и ему. Его повторно арестовали.

В результате мужчина признал свою вину в поставке каннабиса и нарушении условий залога, однако отрицал свою вину в причастности к продаже кокаина — по последнему обвинению его оправдали.

В целом суд назначил британцу 2 года и 10 месяцев заключения.