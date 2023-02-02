«А так можно было?». Украинцы возмутились из-за освобождения «раскаявшегося» нардепа Гевко от уголовной ответственности 2 февраля, 13:42 Украинцы не поверили в искренность раскаяния Владимира Гевко (Фото:Владимир Гевко/Facebook)

Сообщение об освобождении народного депутата от Слуги народа Владимира Гевко от уголовной ответственности за ложь в декларации, взбудоражило соцсети.

Пользователей возмутило, что причиной такого решения Высшего антикоррупционного суда стало «раскаяние» обвиняемого.

В отличии от коллегии судей ВАКС и стороны обвинения, украинцы в искренность Гевко не поверили.

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Более того, многие считают, что это может стать прецендентом, благодаря которому многие высокопоставленные должностные лица смогут в итоге избежать наказания за коррупцию, просто пообещав «больше так не делать».

Фото: runivarson/Twitter

Трухин тоже раскаялся? Или он ещё не знает об этом лайфхаке? — OLGA 25 % (@OLGA34783989) February 1, 2023

Гевко обвиняли в том, что он не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн гривен. Кроме того, была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, и некорректно отражены сведения о полученных процентах.