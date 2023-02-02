«А так можно было?». Украинцы возмутились из-за освобождения «раскаявшегося» нардепа Гевко от уголовной ответственности
Украинцы не поверили в искренность раскаяния Владимира Гевко (Фото:Владимир Гевко/Facebook)
Сообщение об освобождении народного депутата от Слуги народа Владимира Гевко от уголовной ответственности за ложь в декларации, взбудоражило соцсети.
Пользователей возмутило, что причиной такого решения Высшего антикоррупционного суда стало «раскаяние» обвиняемого.
В отличии от коллегии судей ВАКС и стороны обвинения, украинцы в искренность Гевко не поверили.
Более того, многие считают, что это может стать прецендентом, благодаря которому многие высокопоставленные должностные лица смогут в итоге избежать наказания за коррупцию, просто пообещав «больше так не делать».
Гевко обвиняли в том, что он не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн гривен. Кроме того, была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, и некорректно отражены сведения о полученных процентах.