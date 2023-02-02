«А так можно было?». Украинцы возмутились из-за освобождения «раскаявшегося» нардепа Гевко от уголовной ответственности

2 февраля, 13:42
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Украинцы не поверили в искренность раскаяния Владимира Гевко (Фото:Владимир Гевко/Facebook)

Украинцы не поверили в искренность раскаяния Владимира Гевко (Фото:Владимир Гевко/Facebook)

Сообщение об освобождении народного депутата от Слуги народа Владимира Гевко от уголовной ответственности за ложь в декларации, взбудоражило соцсети.

Пользователей возмутило, что причиной такого решения Высшего антикоррупционного суда стало «раскаяние» обвиняемого.

В отличии от коллегии судей ВАКС и стороны обвинения, украинцы в искренность Гевко не поверили.

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Более того, многие считают, что это может стать прецендентом, благодаря которому многие высокопоставленные должностные лица смогут в итоге избежать наказания за коррупцию, просто пообещав «больше так не делать».

https://twitter.com/stringerukraine/status/1621084701346889730
runivarson/Twitter
Фото: runivarson/Twitter
https://twitter.com/Helg40498291/status/1621064962457362432
https://twitter.com/vinnicanin/status/1621059724543406080
https://twitter.com/Aleksluck/status/1621011352860098560
https://www.facebook.com/igor.davidenko.108/posts/pfbid02zqNZqD8XPGox5TTnna9KBNH6tp8AgtRByeuSX2kytRht2uucbHa6xg2HwiWYBP3Cl
https://twitter.com/gammapromin/status/1621096452058644482

Гевко обвиняли в том, что он не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн гривен. Кроме того, была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, и некорректно отражены сведения о полученных процентах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Соцсети Декларация Народные депутаты партия Слуга народа

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