Нардеп от Слуги народа избежал уголовной ответственности благодаря своему «раскаянию» — СМИ
По данным следствия, нардеп соврал в своей декларации за 2020 год (Фото:Слуга народа)
Заявление депутата Верховной Рады о своем «раскаянии» стало поводом для освобождения от уголовной ответственности за ложь в декларации.
Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, принявшего соответствующее решение.
По данным издания Слово і діло, речь идет о народном депутате от партии Слуга народа Владимире Гевко, который является заместителем главы парламентского комитета по вопросам бюджета.
В ходе следствия было установлено, что он не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн гривен. Кроме того, была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, и некорректно отражены сведения о полученных процентах по этим депозитам.
Таким образом, сведения в е-декларации нардепа за 2020 год отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн гривен.
Несмотря на это, коллегия судей освободила его от наказания, учтя его «раскаяние» и позицию обвинения.
«Учитывая позиции участников, в частности, мнение прокурора, подтвердившего существование обстоятельств активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого освобождения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство. Указанное лицо освобождено от уголовной ответственности по основанию, которое не является реабилитирующим», — говорится в сообщении ВАКС.