Нардеп от Слуги народа избежал уголовной ответственности благодаря своему «раскаянию» — СМИ 2 февраля, 11:47 По данным следствия, нардеп соврал в своей декларации за 2020 год (Фото:Слуга народа)

Заявление депутата Верховной Рады о своем «раскаянии» стало поводом для освобождения от уголовной ответственности за ложь в декларации.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, принявшего соответствующее решение.

По данным издания Слово і діло, речь идет о народном депутате от партии Слуга народа Владимире Гевко, который является заместителем главы парламентского комитета по вопросам бюджета.

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В ходе следствия было установлено, что он не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн гривен. Кроме того, была занижена сумма средств, размещенных на депозитах, и некорректно отражены сведения о полученных процентах по этим депозитам.

Таким образом, сведения в е-декларации нардепа за 2020 год отличаются от достоверных более чем на 3,75 млн гривен.

Несмотря на это, коллегия судей освободила его от наказания, учтя его «раскаяние» и позицию обвинения.

«Учитывая позиции участников, в частности, мнение прокурора, подтвердившего существование обстоятельств активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого освобождения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство. Указанное лицо освобождено от уголовной ответственности по основанию, которое не является реабилитирующим», — говорится в сообщении ВАКС.