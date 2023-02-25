Возле посольства РФ в Риге можно вбить гвоздь в Путина. Если магия Вуду работает — ему конец
Желающих вбить гвоздь в Путина оказалось немало (Фото:t.me/vatnoeboloto)
В латвийской столице Риге появился деревянный истукан российского диктатора Владимира Путина в образе вампира, в который каждый желающий может вбить огромный гвоздь.
Своеобразный аналог куклы Вуду в виде главы кремлевского режима был установлен активистами прямо напротив посольства РФ.
Судя по обнародованным фото с акции, желающих вбить гвоздь в голову Путина оказалось немало, в результате чего он превратился в «ежа».
И если магия анимистических культов выходцев из Африки действительно работает, то в будущем его будет ждать много неприятных сюрпризов.
Кроме вампира, за последнее время Путина изображали также трупом в Германии, сумасшедшим разрушителемв Италии и золотым членом в Великобритании.