Возле посольства РФ в Риге можно вбить гвоздь в Путина. Если магия Вуду работает — ему конец

25 февраля, 12:23
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Желающих вбить гвоздь в Путина оказалось немало (Фото:t.me/vatnoeboloto)

Желающих вбить гвоздь в Путина оказалось немало (Фото:t.me/vatnoeboloto)

В латвийской столице Риге появился деревянный истукан российского диктатора Владимира Путина в образе вампира, в который каждый желающий может вбить огромный гвоздь.

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Своеобразный аналог куклы Вуду в виде главы кремлевского режима был установлен активистами прямо напротив посольства РФ.

Судя по обнародованным фото с акции, желающих вбить гвоздь в голову Путина оказалось немало, в результате чего он превратился в «ежа».

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И если магия анимистических культов выходцев из Африки действительно работает, то в будущем его будет ждать много неприятных сюрпризов.

Кроме вампира, за последнее время Путина изображали также трупом в Германии, сумасшедшим разрушителемв Италии и золотым членом в Великобритании.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Рига Латвия Посольство РФ Война России против Украины

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