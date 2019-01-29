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Напевая Staying Alive. Американец спас жизнь женщине благодаря эпизоду из сериала Офис

Сегодня, 14:07
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Скриншот с видео The Office US

Скотт делал женщине массаж сердца, напевая Staying Alive

В США 21-летний житель Аризоны Кросс Скотт спас жизнь женщине благодаря эпизоду из ситкома Офис.

Об этом он рассказал порталу Tucson.com.

По словам Скотта, он заметил медленно едущий автомобиль, за рулем которого находилась женщина без сознания.

Чтобы остановить машину, он подложил под ее колесо камень. После этого молодой человек постучал в окно автомобиля, чтобы привести женщину в чувства, а когда она никак на это не отреагировала, решил разбить стекло и разблокировать дверь.

Когда же Скотт проверил у нее пульс, то обнаружил, что он не прощупывается.

Тут-то он и вспомнил эпизод сериала Офис, в которой один из персонажей, сыгранный Стивом Кареллом, пытается сделать непрямой массаж сердца тренировочному манекену.

В той серии инструктор объясняла, что для правильного темпа нажатий на грудь необходимо давить в ритме композиции Staying Alive группы Bee Gees'.

Поэтому Скотт приступил к массажу сердца, громко напевая эту песню, пока женщину не вырвало, и она не начала снова дышать.

Теги:   Сериалы США

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Напевая Staying Alive. Американец спас жизнь женщине благодаря эпизоду из сериала Офис
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