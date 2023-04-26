Хотели сбежать из-под Бахмута. Наемники Газпрома жалуются Путину, что вагнеровцы угрожали их расстрелять — видео

26 апреля, 10:29
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Ранее наемники Потока сбежали со своих позиций, спасаясь от ВСУ (Фото:Скриншот видео maksanat/Twitter)

Ранее наемники Потока сбежали со своих позиций, спасаясь от ВСУ (Фото:Скриншот видео maksanat/Twitter)

Наемники Газпрома, входящие в ЧВК Редут минобороны РФ, жалуются российскому диктатору Владимиру Путину на угрозы со стороны вагнеровцев.

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Соответствующее видео они обнародовали накануне в соцсетях.

«В результате атаки ВСУ на позиции батальона поток было потеряно две позиции в связи с плохим обеспечением боекомплектом, огневым прикрытием минометным огнем, безответственным отношением к выполнению своих обязанностей руководства батальона Поток», — рассказал один из оккупантов.

Видео дня

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При этом он обвинил ЧВК Вагнера в создании так называемых заградотрядов, которые не дают наемникам Потока покидать передовую.

«Командование ЧВК Вагнер, узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона Поток, блокировало отход с линии боевого соприкосновения, и запретило ротацию. Не выпускает личный состав в безопасную зону», — ноют наемники.

https://twitter.com/maksanat/status/1650983148996505607

В свою очередь вагнеровцы опубликовали видео, в котором обвинили их в трусости.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Газпром Российская агрессия Наемники Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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