Хотели сбежать из-под Бахмута. Наемники Газпрома жалуются Путину, что вагнеровцы угрожали их расстрелять — видео 26 апреля, 10:29 Ранее наемники Потока сбежали со своих позиций, спасаясь от ВСУ (Фото:Скриншот видео maksanat/Twitter)

Наемники Газпрома, входящие в ЧВК Редут минобороны РФ, жалуются российскому диктатору Владимиру Путину на угрозы со стороны вагнеровцев.

Соответствующее видео они обнародовали накануне в соцсетях.

«В результате атаки ВСУ на позиции батальона поток было потеряно две позиции в связи с плохим обеспечением боекомплектом, огневым прикрытием минометным огнем, безответственным отношением к выполнению своих обязанностей руководства батальона Поток», — рассказал один из оккупантов.

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При этом он обвинил ЧВК Вагнера в создании так называемых заградотрядов, которые не дают наемникам Потока покидать передовую.

«Командование ЧВК Вагнер, узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона Поток, блокировало отход с линии боевого соприкосновения, и запретило ротацию. Не выпускает личный состав в безопасную зону», — ноют наемники.

В свою очередь вагнеровцы опубликовали видео, в котором обвинили их в трусости.