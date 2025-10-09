Китаянку почтенного возраста госпитализировали после того, как она проглотила восемь живых лягушек с целью вылечить постоянную боль в пояснице .

Это произошло в городе Ханчжоу, что в провинции Чжэцзян, сообщило 8 октября сообщило медиа Telegraph.

Узнав слух, что живые лягушки могут снять боль в спине, 82-летняя женщина попросила родственников наловить несколько средних по размеру амфибий, но для чего они ей, не объяснила. В тот же день она проглотила пять лягушек, еще три — на следующий. Вскоре после этого у нее начались сильные боли в желудке.

Сначала Чжан чувствовала лишь легкий дискомфорт, но с каждым днем боль усиливалась. Когда терпеть уже не было сил, она призналась семье, что проглотила всех лягушек, что ей наловили.

Женщину срочно доставили в больницу. После обследования медики исключили наличие опухоли, но обнаружили слишком высокий уровень оксифильных клеток. Это свидетельствует о возможной паразитарной инфекции или нарушении крови.

Как выяснилось позже, женщина заразилась ленточным червем Sparganum, который часто поражает людей, употребляющих или контактирующих с живыми лягушками или змеями.

После двух недель лечения в больнице Чжан полностью выздоровела, и ее выписали. В то же время врачи призвали не повторять подобных экспериментов и отметили опасность народных методов лечения.