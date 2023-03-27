В небе над Москвой заметили загадочную «черную метку» — видео

27 марта, 17:12
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Черное кольцо было замечено в районе Строгино (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Черное кольцо было замечено в районе Строгино (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В понедельник, 27 марта, над Москвой была замечена загадочная «черная метка».

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Соответствующее видео местных жителей было опубликовано в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

На обнародованных кадрах видно, как в небо медленно поднимается огромное кольцо черного дыма.

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Согласно имеющимся данным, причиной его появления стал какой-то взрыв в районе Строгино на северо-западе российской столицы, однако каких-либо подробностей происшествия на данное время не поступало.

Некоторые пользователи увидели в этом явлении недоброе для РФ предзнаменование, сулящее ей новые беды.

«Трепещите, москали! Приговор оглашен!» — шутят украинцы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Дым Взрыв Война России против Украины

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