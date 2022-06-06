«Хоть мал, но уже грозный». Национальная полиция познакомила украинцев с будущим работником — псом Байрактаром 6 июня, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Байрактор хоть и служебный пес, но еще играет, как щенок (Фото:Скриншот с видео)

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко познакомил своих подписчиков с будущим сотрудником — Байрактаром, который позже станет следовым псом, хотя в начале полномасштабного вторжения России в Украину был еще щенком.

«Байрактаром его прозвали кинологи. Говорят, хоть мал, но уже грозный», — пишет Клименко под видео с овчаркой.

Глава Нацполиции отмечает, что среди других собак Байрактара отличает не грозный характер, а умение ощущать атаку врага раньше времени — за несколько секунд до начала обстрелов оккупантов щенок начинал громко скаулить. Так кинологи понимали, что нужно срочно идти в укрытие.

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Сейчас Байрактару 4 месяца он добросовестно тренируется каждый день в кинологическом центре, чтобы в будущем служить Украине.

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