В Днепропетровской области за несколько часов налепили более 500 кг пельменей и установили национальный рекорд

В городе Каменское Днепропетровской области установили национальный рекорд по лепке пельменей. За пять часов налепили 539 килограммов изделий.

Об этом 29 сентября сообщили в Мариупольском городском совете. К мероприятию присоединились мариупольцы и переселенцы из других регионов. Рекорд установили в номинации «Наибольший вес изготовленных вручную лепленцев». Изготовленные изделия из муки передадут украинским бойцам на фронт.

Пельмени делали в Каменском. / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

На мероприятие собрались горожане, мариупольцы и переселенцы из других городов. / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

Удалось слепить 539 килограммов пельменей / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

Между тем в начале года на Днепропетровщине утилизировали 300 тонн вареников и котлет, потому что они вредят экологии.