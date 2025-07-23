«Донт пуш зе хорсес». Вечером на акцию, утром создавать мемы. В соцсетях остро высмеяли закон 12414 — подборка лучших шуток

23 июля, 11:16
Украинцы разобрали ситуацию вокруг законопроекта 12414 на мемы (Фото: Акаунт Йось в Х)

Украинцы разобрали ситуацию вокруг законопроекта 12414 на мемы (Фото: Акаунт Йось в Х)

В Украине вступил в силу закон, который расширяет полномочия Генерального прокурора в отношении антикоррупционных органов. Накануне, 22 июля, вокруг этого законопроекта было много шума, а неравнодушные украинцы собрались в разных городах на митинги.

Ночью стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на акции протеста и просьбы неравнодушных граждан, таки подписал закон 12414 Правда, и с этим возникла передряга — сначала на сайте Верховной Рады появилась информация, что глава государства подписал закон, затем подпись неизвестным образом исчезла, а позже статус законопроекта 12414 был снова «возвращен с подписью от президента».

Все эти события вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, и, традиционно, украинцы «разобрали вчерашний день и вечер на мемы».

Давайте разберемся, что произошло в Украине

В частности журналист Украинской правды использовал фразу Александра Усика, которая за несколько дней тоже стала «мемной» — «донт пуш зе хорсерс».

Роман Кравец пошутил в сети (Фото: Роман Кравец/Facebook)
Мем о митинге (Фото: 1234.6789ru/Instagram)
Шутка о ситуации вокруг законопроекта 12414 (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Мем о НАБУ (Фото: Бро сбросил мем/Telegram)
В одном из мемов отметили, что украинцы не в восторге от работы НАБУ и САП, а сам резонанс и акции — из-за поступков и отношения власти к народу.

Мем о НАБУ и САП (Фото: Бро сбросил мем/Telegram)
Не забыли вспомнить и о драке с подписью законопроекта Владимиром Зеленским.

Мем о подписи Зеленского в законе (Фото: Бро сбросил мем/Х)
Мэм (Фото: Бро сбросил мем/Х)
Шутка о
Мем о подписи (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Кроме того, украинцы активно шутят насчет петли времени и то, что все началось с Козловского, который вернулся на сцену.

Шутки о ретроградном Меркурии (Фото: dianka.nov/Threads)
Мем о возвращении времен Януковича (Фото: Olga Hutsalo/Х)
Жарт про петлю часу (Фото: vvi_stories/Threads)
Мэм о
Мем о ситуации в стране (Фото: Аккаунт Йось в Х)
