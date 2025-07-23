«Донт пуш зе хорсес». Вечером на акцию, утром создавать мемы. В соцсетях остро высмеяли закон 12414 — подборка лучших шуток
Украинцы разобрали ситуацию вокруг законопроекта 12414 на мемы (Фото: Акаунт Йось в Х)
В Украине вступил в силу закон, который расширяет полномочия Генерального прокурора в отношении антикоррупционных органов. Накануне, 22 июля, вокруг этого законопроекта было много шума, а неравнодушные украинцы собрались в разных городах на митинги.
Ночью стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на акции протеста и просьбы неравнодушных граждан, таки подписал закон 12414 Правда, и с этим возникла передряга — сначала на сайте Верховной Рады появилась информация, что глава государства подписал закон, затем подпись неизвестным образом исчезла, а позже статус законопроекта 12414 был снова «возвращен с подписью от президента».
Все эти события вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, и, традиционно, украинцы «разобрали вчерашний день и вечер на мемы».
В частности журналист Украинской правды использовал фразу Александра Усика, которая за несколько дней тоже стала «мемной» — «донт пуш зе хорсерс».
В одном из мемов отметили, что украинцы не в восторге от работы НАБУ и САП, а сам резонанс и акции — из-за поступков и отношения власти к народу.
Не забыли вспомнить и о драке с подписью законопроекта Владимиром Зеленским.
Кроме того, украинцы активно шутят насчет петли времени и то, что все началось с Козловского, который вернулся на сцену.