Украинцы разобрали ситуацию вокруг законопроекта 12414 на мемы (Фото: Акаунт Йось в Х)

В Украине вступил в силу закон, который расширяет полномочия Генерального прокурора в отношении антикоррупционных органов. Накануне, 22 июля, вокруг этого законопроекта было много шума, а неравнодушные украинцы собрались в разных городах на митинги.

Ночью стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на акции протеста и просьбы неравнодушных граждан, таки подписал закон 12414 Правда, и с этим возникла передряга — сначала на сайте Верховной Рады появилась информация, что глава государства подписал закон, затем подпись неизвестным образом исчезла, а позже статус законопроекта 12414 был снова «возвращен с подписью от президента».

Реклама

Все эти события вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, и, традиционно, украинцы «разобрали вчерашний день и вечер на мемы».

В частности журналист Украинской правды использовал фразу Александра Усика, которая за несколько дней тоже стала «мемной» — «донт пуш зе хорсерс».

Роман Кравец пошутил в сети / Фото: Роман Кравец/Facebook

Мем о митинге / Фото: 1234.6789ru/Instagram

Шутка о ситуации вокруг законопроекта 12414 / Фото: Аккаунт Йось в Х

Мем о НАБУ / Фото: Бро сбросил мем/Telegram

В одном из мемов отметили, что украинцы не в восторге от работы НАБУ и САП, а сам резонанс и акции — из-за поступков и отношения власти к народу.

Мем о НАБУ и САП / Фото: Бро сбросил мем/Telegram

Не забыли вспомнить и о драке с подписью законопроекта Владимиром Зеленским.

Мем о подписи Зеленского в законе / Фото: Бро сбросил мем/Х

Мэм / Фото: Бро сбросил мем/Х

Шутка о "подписи Зеленского" / Фото: Аккаунт Йось в Х

Мем о подписи / Фото: Аккаунт Йось в Х

Кроме того, украинцы активно шутят насчет петли времени и то, что все началось с Козловского, который вернулся на сцену.

Шутки о ретроградном Меркурии / Фото: dianka.nov/Threads

Мем о возвращении времен Януковича / Фото: Olga Hutsalo/Х

Жарт про петлю часу / Фото: vvi_stories/Threads

Мэм о "министерстве единства" / Фото: Аккаунт Йось в Х