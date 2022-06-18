Отомстили соседу за ругань. На Житомирщине 12-летний школьник с товарищами угнали машину у мужчины 18 июня, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Фото иллюстративное (Фото:Polina Kuzovkova/Unsplash)

В Бердичевском районе Житомирской области 12-летний школьник с товарищами похитил автомобиль соседа за то, что тот накричал на них в день села. Ребятам пришлось толкать машину, ведь в ней не оказалось бензина. Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.

«Воспользовавшись отсутствием потерпевшего, злоумышленники угнали машину из-под магазина довольно неожиданным образом: оттолкали ее на километр до центра села, потому что бензина в транспортном средстве не оказалось. Школьник в совершенном раскаялся, заверил, что осознает свой плохой поступок и обещал больше не нарушать закон», — говорится в посте.

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Школьник еще не достиг возраста, когда мог бы быть привлечен к уголовной ответственности. К подростку применили предупреждение с передачей на один год под наблюдение матери. Мама парня заверила, что сможет обеспечить подобающее поведение сына.

Недавно полиция Львовской области остановила водителя, у которого выявила признаки наркотического опьянения. Во время оформления протокола правонарушитель начал предлагать патрульным взятку, а его сидящий на пассажирском месте друг добавил, что смастерит для правоохранителей мангал, который «стоит 10 тысяч гривен». Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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