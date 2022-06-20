Новое биологическое оружие. В Запорожской области коза «обезвредила» несколько растяжек, ранив при этом оккупантов 20 июня, 21:39 Цей матеріал також доступний українською Козочка шутить не будет (Фото:Sergiu Vălenaș/Unsplash)

В селе Конские Роздоры, Запорожская область, коза во время прогулки обезвредила несколько растяжек оккупантов, при этом ранив их. Об этом сообщили в телеграмм-канале ГУР Украины.

В местной больнице разместили около 40 военных РФ. С целью круговой охраны, их товарищи разместили растяжки вокруг здания.

«После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения, животное обезвредило несколько гранат», — пишет прессслужба ГУР.

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В результате цепного износа боеприпасов несколько оккупантов получили ранения разной степени тяжести и присоединились к другим военным РФ в больнице.

Напомним, что пока украинские волонтеры собирают заоблачные суммы и передают ВСУ беспилотники, машины, тепловизоры, плиты для бронежилетов, оккупанты в «ДНР» получают беляши и резиновые сапоги. Об этом стало известно из телеграмм-канала Помощь Донбасса, который ведет член НЗФ (незаконного вооруженного формирования) и наемник Евгений Скрипник. НВ собрало несколько примеров.

Также недавно в Донецкой области российские военные пытались сдать комплектующие к своим системам ПВО. Об этом сообщило главное управление разведки МО Украины.



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