Настоящий цирк: ГПСУ обнаружила в багажнике иностранки полуголого мужчину. На этом история не закончилась — видео

29 августа, 14:33
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Почему нарушитель был в одних трусах, не ясно (Фото:ГПСУ)

Почему нарушитель был в одних трусах, не ясно (Фото:ГПСУ)

На пункте пропуска Лужанка в Закарпатской области задержали мужчину в трусах, пытавшегося незаконно выехать из страны, спрятавшись в багажнике легкового автомобиля в нише для запасного колеса.

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Об этом рассказали в ГПСУ, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, автомобиль принадлежал его беременной девушке-иностранке, которая после разоблачения устроила настоящий цирк, то пытаясь куда-то убежать, то бросаясь под колеса машины, а в итоге и вовсе села за руль и попытались прорваться через границу.

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Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ее полуголый спутник также задержан, и помещен в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда для установления всех обстоятельств его попытки покинуть страну.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Граница Закарпатье Госпогранслужба Украины Закарпатская область уклонисты

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