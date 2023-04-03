На Закарпатье избавились от советской звезды на вершине стелы, сумев сохранить гнездо с аистом 3 апреля, 22:40 Советская стела превратилась в символ независимой Украины (Фото:Декомунізація. Україна/Facebook)

Избавляясь от символов РФ и тоталитарного советского режима, в Закарпатской области стараются это делать так, чтобы не навредить ненароком окружающей среде.

Так, в селе Большая Копаня в Виноградовском районе местные жители провели декоммунизацию памятной стелы, сумев при этом не потревожить аиста, который свил себе гнездо на ее вершине.

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На опубликованных в соцсетях фото видно, что коммунальщики, вместо того чтобы демонтировать находившуюся под ним советскую звезду, решили ее максимально аккуратно зашпаклевать.

Фото: Декомунізація. Україна/Facebook

Таким образом гнездо осталось невредимым, а стелу украсил желто-синий флаг, окончательно преобразовав ее в символ независимой Украины.

Фото: Декомунізація. Україна/Facebook