На Закарпатье избавились от советской звезды на вершине стелы, сумев сохранить гнездо с аистом

3 апреля, 22:40
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Советская стела превратилась в символ независимой Украины (Фото:Декомунізація. Україна/Facebook)

Советская стела превратилась в символ независимой Украины (Фото:Декомунізація. Україна/Facebook)

Избавляясь от символов РФ и тоталитарного советского режима, в Закарпатской области стараются это делать так, чтобы не навредить ненароком окружающей среде.

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Так, в селе Большая Копаня в Виноградовском районе местные жители провели декоммунизацию памятной стелы, сумев при этом не потревожить аиста, который свил себе гнездо на ее вершине.

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На опубликованных в соцсетях фото видно, что коммунальщики, вместо того чтобы демонтировать находившуюся под ним советскую звезду, решили ее максимально аккуратно зашпаклевать.

Декомунізація. Україна/Facebook
Фото: Декомунізація. Україна/Facebook

Таким образом гнездо осталось невредимым, а стелу украсил желто-синий флаг, окончательно преобразовав ее в символ независимой Украины.

Декомунізація. Україна/Facebook
Фото: Декомунізація. Україна/Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   СССР Закарпатье Закарпатская область Животные Декоммунизация в Украине

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