Пополнили «подводный флот». ВС РФ во время учений утопили сразу две боевые машины и нескольких военных

15 марта, 12:19
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Сколько именно российских военных ушло на дно, не уточняется (Фото:mil.ru)

Сколько именно российских военных ушло на дно, не уточняется (Фото:mil.ru)

Российские военные решили провести учения по преодолению водной преграды, во время которых утопили сразу две боевые машины.

Соответствующая информация появилась в прокремлевских Telegram.

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Как сообщается, инцидент произошел в оном из южных регионов РФ.

Официальной информации по этому поводу нет, однако в соцсетях утверждают, что вместе с техникой на дно пошли и несколько российских военных. В то же время их точное количество не уточняется.

Видео дня

Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram

Причины происшествия пока не известны, однако с учетом состояния бронетехники ВС РФ, удивляться такому переводу российских военных в «подводный флот» не стоит.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Бронетехника Учения Российские военные Российская военная техника Война России против Украины

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