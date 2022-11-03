«Большой прутень» и «Мартовская киса». На Волыни таможня конфисковала большую партию контрабанды возбудительных средств 3 ноября, 08:15 Не смотрятся надежно (Фото:Волынская таможня)

Пресс-служба Волынской таможни рассказала об изъятии крупной партии контрабандных возбудительных средств в пункте пропуска Ягодин. Среди них были стимуляты «Большой прутень», «Мартовская киса» и «Римские ночи».

«Помимо более 6 тысяч упаковок возбуждающих средств, „лишними“ в грузе оказались 600 ветеринарных экспресс-тестов и 40 дозиметров бытовой радиации», — говорится в сообщении Волынской таможни.

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Прессслужба таможенников также рассказала, что в сборном грузе отсутствовали задекларированные 460 кг чехлов к мобильным телефонам. «Ими, похоже, компенсировали весовые показатели товара, направлявшегося в Украину из Польши. Подмену обнаружили в ходе полного таможенного досмотра транспортного средства с перерасчетом и открытием грузовых мест».

Напомним, что Волынский райсуд назначил 2,9 млн грн штрафа руководителю одесской фирмы, который не задекларировал ввезенную из Польши одежду. В общей сложности речь идет о более пяти тоннах штанов, которые таможенники нашли в грузовике.