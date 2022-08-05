16 калибр без разрешения. На Волыни судили учительницу за незарегистрированное ружье

5 августа, 14:32
Фото иллюстративное (Фото:William Isted/Unsplash)

Фото иллюстративное (Фото:William Isted/Unsplash)

В Шацком суде рассмотрели дело о незаконном хранении оружия: гладкоствольное охотничье ружье полицейские обнаружили у школьной учительницы. Об этом стало известно из Единого судебного реестра.

20 июня в 17 часов полицейские установили, что учительница Островянской школы хранила охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-17, 16 калибра без соответствующего разрешения органов внутренних дел. В тот же день капитан полиции изъял оружие на хранение, поэтому оно сейчас у правохранителей в Любомле.

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Женщина свою вину признала, но ружье попросила не конфисковать, поскольку она намерена ее зарегистрировать в установленном законом порядке. Впрочем, суд обязал правонарушительницу вернуть «гладкоствол» и уплатить штраф в размере 119 грн. Кроме того, владелица оружия должна уплатить в доход государства судебный сбор в размере 496 гривен.

Напомним, что в пгт Большая Дымерка, на Киевщине, хозяйке Людмиле Нишенко пришлось высаживать овощи у себя в огороде вокруг остатков сожженного танка оккупантов. Фото ландшафтного дизайна военного времени женщина опубликовала в Facebook.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Оружие Волынь

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