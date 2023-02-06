Представители «УПЦ МП», съезжая из приходского дома, забрали с собой даже унитаз — видео 6 февраля, 15:59 Дом перешел в собственность ПЦУ (Фото:Коллаж NV)

На Волыни представители подконтрольного РПЦ московского патриархата, выезжая из приходского дома в селе Сокол Рожищенской общины, оставили там буквально голые стены.

Об этом рассказал местный новостной портал Район.Рожище, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, освобождая помещения, принадлежащие приходу храма Святой Троицы Православной церкви Украины, представители так называемой «УПЦ» вынесли оттуда не только всю мебель, но даже ванну и унитаз.

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«Мебель, сантехнику и другие вещи вывозили в течение недели», — отметили жители села.