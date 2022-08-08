Спрятался под пледом от тревоги. На Волыни мужчину приговорили к двум годам за то, что тот залез в чужой дом 8 августа, 15:19 Мужчина ничего не украл, просто спрятался под пледом (Фото:Twitter)

В Ковеле судили мужчину, который испугался воздушной тревоги и залез в чужой дом. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Как говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда, инцидент произошел после обеда 7 мая в одном из домов на улице Воли в Ковеле. Владелец жилья рассказал, что после начала полномасштабной войны он вывез оттуда все ценные вещи. По состоянию на май там никто не проживал. В то же время здание было оборудовано сигнализацией. Около 14:00 на его мобильный поступил сигнал, что в дом кто-то вошел. Подойдя к помещению вместе с родственником, он увидел, что на окне нет москитной сетки, а само окно повреждено.

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Владелец вошел в дом и увидел обвиняемого, сидевшего в углу, укрывшись пледом. На место вызвали полицию. Владелец заподозрил, что мужчина хотел совершить кражу, однако доказательств этого было недостаточно. Также из комнаты, где находился подозреваемый, ничего не пропало. В суде обвиняемый объяснил, что зашел в чужой дом из-за того, что испугался сигнала воздушной тревоги.

Судья Вячеслав Лесик назначил ему 1,7 тыс. грн штрафа и два года ограничения свободы. Также мужчина должен заплатить 4,2 тыс. грн за экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что 46-летний житель Черняховской общины, Житомирская область, скрывался от полиции под одеялом, когда та пришла с обыском.

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