Не обошлось без «Ротшильдов». На Волыни «член Масонской ложи» выманивал у политиков сотни тысяч долларов, обещая кресло премьера — видео 11 мая, 11:42 Один из обманутых политиков получил за $135 тисяч «масонский перстень» (Фото:Скриншот видео ТРК Аверс)

В Луцке вынесли приговор обвиняемому в мошенничестве Ивану Братчене, который называл себя представителем «Масонской ложи» и предлагал политикам содействие в продвижении по карьерной лестнице.

Его историю рассказали в сюжете местной телерадиокомпании Аверс.

В 2015 году Братченя встретился с местным политическим деятелем Борисом Загревой, заявив, что именно его масоны видят новым премьер-министром Украины, однако сначала он должен стать одним из них, а для этого необходимо внести членский взнос.

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Фото: Иван Братченя. Скриншот видео ТРК Аверс

Заинтересовавшись этим предложением «будущий глава правительства» передал «члену ложи» $50 тысяч, однако этого оказалось недостаточно.

Фото: Борис Загрева. Скриншот видео ТРК Аверс

«В марте 2016 года Братченя, действуя умышленно, сообщил Загреве о необходимости уплатить оставшиеся денежные средства в сумме $100 тысяч, объясняя, что активно проходит подготовка к выезду на учебу, где запланирована его личная встреча с представителем ордена масонов из семьи Ротшильдов», — говорится в материалах дела.

Таким образом Загрева потратил на свои политические амбиции $135 тысяч, однако взамен получил лишь «масонский перстень».

При этом жертвой данной аферы стал также его знакомый, бывший народный депутат Александр Клименко, который в итоге не досталось даже этого.

Фото: Александр Клименко. Скриншот видео ТРК Аверс

Задержали Братченю в 2020 году, когда он таким же образом пытался получить деньги от очередной жертвы, а попал в засаду правоохранителей.

В свою очередь его адвокат настаивает, что этот эпизод был провокацией, а два предыдущих вызывают сомнения, поскольку таких денег у госслужащих быть не может.

«О получении больших сумм и от Загрева, и от Клименко. Учитывая их статус государственных служащих и обязанность подавать соответствующие ежегодные декларации, у них не были зафиксированы такие размеры доходов, которые они якобы вручали ему за прохождение обучения в США и получение в будущем должностей в органах государственной власти», — отметил защитник.

Несмотря на это, суд признал Братченю виновным, приговорив его к семи годам лишения свободы.