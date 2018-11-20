20 ноября 2018, вторник

На церемонии открытия звезды Снуп Догга на Голливудской аллее славы рэпер поблагодарил себя

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Рэпер поблагодарил себя за то, что много трудился и не бросил музыку
Getty Images

Рэпер поблагодарил себя за то, что много трудился и не бросил музыку

Себя любимого не похвалишь, так никто другой и не похвалит.

19 ноября на Голливудской алее славы появилась звезда с именем популярного американского рэпера Снуп Догга, пишет Buzzfeed. На церемонии открытия Снуп Догг поблагодарил себя. 

"Я хочу поблагодарить себя за веру в меня, я хочу поблагодарить себя за то, что проделал всю эту тяжелую работу. Снуп Догг, ты чертовски крут", - произнес рэпер перед публикой. 

Также он отметил свой тяжелый труд без выходных, то что он не ушел и что старался больше отдавать чем брать.

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