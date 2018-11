На церемонии открытия звезды Снуп Догга на Голливудской аллее славы рэпер поблагодарил себя

Себя любимого не похвалишь, так никто другой и не похвалит.

19 ноября на Голливудской алее славы появилась звезда с именем популярного американского рэпера Снуп Догга, пишет Buzzfeed. На церемонии открытия Снуп Догг поблагодарил себя.

"Я хочу поблагодарить себя за веру в меня, я хочу поблагодарить себя за то, что проделал всю эту тяжелую работу. Снуп Догг, ты чертовски крут", - произнес рэпер перед публикой.

Также он отметил свой тяжелый труд без выходных, то что он не ушел и что старался больше отдавать чем брать.

Snoop Dogg: "I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work... Snoop Dogg you a bad motherf---er" https://t.co/NhwqManzAW pic.twitter.com/TbzBmMexmt